В Барнауле ветка дерева рухнула на припаркованный автомобиль. Об этом рассказали подписчики сообщества Barnaul22.

«Упало дерево на автомобиль по адресу Шукшина, 1. Ни сотрудники ЖЭУ, ни МЧС, никто не едет», — заявил автор сообщения.

Через некоторое время в комментариях местные жители отметили, что рабочие приехали и убрали ветку.

Характер повреждений, которые получил автомобиль, владелец не озвучил.

Ранее в региональном главке МЧС жителей и гостей Алтайского края предупредили о серьёзной непогоде, которая надвигается на регион. Автомобили под деревьями рекомендовали не парковать.