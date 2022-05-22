В Барнауле ветка дерева рухнула на припаркованный автомобиль
Через некоторое время после публикации сообщения в социальных сетях рабочие приехали и всё убрали
22 мая 2022, 20:29, Илья Звягинцев
В Барнауле ветка дерева рухнула на припаркованный автомобиль. Об этом рассказали подписчики сообщества Barnaul22.
«Упало дерево на автомобиль по адресу Шукшина, 1. Ни сотрудники ЖЭУ, ни МЧС, никто не едет», — заявил автор сообщения.
Через некоторое время в комментариях местные жители отметили, что рабочие приехали и убрали ветку.
Характер повреждений, которые получил автомобиль, владелец не озвучил.
Ранее в региональном главке МЧС жителей и гостей Алтайского края предупредили о серьёзной непогоде, которая надвигается на регион. Автомобили под деревьями рекомендовали не парковать.
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