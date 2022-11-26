В Барнауле водитель грузовика сбил ребёнка, который переходил дорогу на красный

49-летний водитель грузовика DAF сбил 13-летнего мальчика в Барнауле, сообщили amic.ru в городской ГИБДД.

Авария случилась 25 ноября в 20:50 на проспекте Космонавтов в районе дома № 6в/2, когда несовершеннолетний переходил дорогу на красный.

«В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения, оказана медицинская помощь в городской больнице № 1, госпитализирован», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае за первые 10 месяцев 2022 года произошло 266 дорожно-транспортных происшествий с пьяными автомобилистами, в которых 56 человек погибли и 370 пострадали.