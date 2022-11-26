В Барнауле водитель грузовика сбил ребёнка, который переходил дорогу на красный
Инцидент произошёл на проспекте Космонавтов
26 ноября 2022, 13:00, Никита Черников
49-летний водитель грузовика DAF сбил 13-летнего мальчика в Барнауле, сообщили amic.ru в городской ГИБДД.
Авария случилась 25 ноября в 20:50 на проспекте Космонавтов в районе дома № 6в/2, когда несовершеннолетний переходил дорогу на красный.
«В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения, оказана медицинская помощь в городской больнице № 1, госпитализирован», — уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае за первые 10 месяцев 2022 года произошло 266 дорожно-транспортных происшествий с пьяными автомобилистами, в которых 56 человек погибли и 370 пострадали.
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