В Бийске «Жигули» на большой скорости вылетели на тротуар и перевернулись
Из-за того что авария произошла в позднее время, удалось избежать серьёзных жертв
28 октября 2022, 17:01, Илья Звягинцев
В Бийске водитель «Жигулей» не справился с управлением и вылетел на тротуар. Об этом сообщает «Бийский рабочий».
Автомобилист, судя по всему, хотел обойти движущуюся перед ним машину, для чего прибавил газ. Однако на перекрёстке он потерял управление и «Жигули» выкинуло на тротуар, где легковушка несколько раз перевернулась.
По предварительным данным, пострадавших нет. Из-за того, что авария произошла в позднее время, удалось избежать серьёзных последствий.
Ранее сообщалось, что в Барнауле на территории одного из заводов водитель грузовой машины въехал в пост охраны, в результате чего погиб охранник.
Комментарии
Новости партнеров