В Горно-Алтайске завели уголовное дело после повреждения вандалом Доски почета

Полицейские в Республике Алтай ищут злоумышленника, который запинал Доску почета на центральной площади имени Ленина, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте ведомства.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ („Вандализм“)», — говорится в сообщении.

20 июля министр труда и соцразвития региона Адар Сумин сообщил, что молодой человек пнул Доску почета на центральной площади Горно-Алтайска.

Чиновник прикрепил фото и видео, где запечатлен хулиган и его проступок, а также заявил, что власти обратились в полицию.