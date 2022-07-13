В Новосибирске расследуют дело о смерти шестимесячной девочки из Алтайского края. Об этом сообщили в региональном СК.

Ранее родственники ребенка рассказали, что они приехали в детскую больницу, чтобы провести операцию на лице девочки. Они сдали все необходимые анализы, но после операции ребенок попал в реанимацию, где и скончался.

По мнению родственников, в смерти девочки виноваты медики.

«В ходе оказания медицинской помощи работниками учреждения не были своевременно приняты надлежащие меры к диагностике имеющегося у малолетней заболевания, в результате чего ей не была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь. 15 мая 2022 года девочка скончалась», — сказано в сообщении СК.

Специалисты допрашивают родственников умершей девочки и медиков. Ведется сбор информации для того, чтобы установить причины смерти ребенка.