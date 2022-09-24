Заднее колесо вырвало у иномарки в результате ДТП в Барнауле
Машина перекрыла сразу две полосы движения
24 сентября 2022, 11:10, Илья Звягинцев
В Барнауле произошло ДТП на проспекте Строителей. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Вкурсе22».
Инцидент произошел неподалеку от ТЦ «Galaxy». Очевидцы не приводят подробности случившегося, однако у иномарки, которая стала участницей происшествия, серьезные повреждения получила только одна сторона. Также у машины вырвало заднее колесо.
Недвижимый автомобиль перекрыл две полосы движения. Водители отметили, что это усугубило утреннюю пробку.
Ранее сообщалось, что в Барнауле неизвестный ходил по парковке и пинал припаркованные авто.
Комментарии
Новости партнеров