Заднее колесо вырвало у иномарки в результате ДТП в Барнауле

В Барнауле произошло ДТП на проспекте Строителей. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Вкурсе22».

Инцидент произошел неподалеку от ТЦ «Galaxy». Очевидцы не приводят подробности случившегося, однако у иномарки, которая стала участницей происшествия, серьезные повреждения получила только одна сторона. Также у машины вырвало заднее колесо.

Недвижимый автомобиль перекрыл две полосы движения. Водители отметили, что это усугубило утреннюю пробку.

Ранее сообщалось, что в Барнауле неизвестный ходил по парковке и пинал припаркованные авто.