Житель Бийска украл двигатель от КамАЗа за 1,1 млн рублей и попался полиции

Полицейские задержали 32-летнего жителя Бийска, подозреваемого в краже двигателя от КамАЗа, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

О пропаже правоохранителям заявил сотрудник компании по заказу спецтехники, с территории которой и был похищен мотор. Ущерб составил более 1,1 млн рублей.

«По подозрению в совершении кражи сотрудники полиции задержали ранее судимого 32-летнего бийчанина. Мужчина признался, что совместно с приятелем похитил дорогостоящее устройство», — рассказали в ведомстве.

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Уголовное дело возбудили по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ («Кража, совершённая в особо крупном размере»). Подозреваемому предъявили подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В конце апреля пьяный мужчина угнал автомобиль в Бийске, ограбил женщину в Барнауле и безуспешно попытался скрыться от ДПС.