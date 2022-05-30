Жителя Бийска осудят за то, что он насмерть сбил 17-летнюю девушку
Мужчина сел за руль в нетрезвом виде и наехал на девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу
58-летний житель Бийска предстанет перед судом за смертельное ДТП. Об этом сообщили в региональном СК.
По информации следствия, 1 апреля 2022 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль. Он сбил 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пострадавшая скончалась.
В ходе предварительного следствия мужчина признал свою вину.
«Ранее он уже привлекался к административной ответственности за не предоставление преимущества в движении пешеходам», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что 56-летняя водитель Renault Logan в Республике Алтай наехала на ребёнка, когда тот выбежал на дорогу из-за стоящего на парковке автомобиля.