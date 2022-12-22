Жуткая пробка: светофоры и освещение отключились на проспекте Строителей в Барнауле
Непростую дорожную ситуацию осложнила фура, которая встала на «аварийках»
22 декабря 2022, 20:45
Светофоры и освещение перестали работать на проспекте Строителей в районе пересечения с улицей Челюскинцев. Как стало известно amic.ru, освещение отключилось по проспекту в обе стороны, а дополнил сложную ситуацию большегруз, который встал на аварийных огнях на перекрестке.
Согласно информации сервиса «Яндекс.Пробки», затор собрался в сторону Павловского тракта — он заканчивается на пересечении с улицей Челюскинцев, на которой также собралась большая пробка.
Что именно стало причиной отключения освещения и светофоров на участке пока неизвестно.
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