У Hamster Combat произошел масштабный сбой

Разработчики знают о проблеме

14 июля 2024, 16:22, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/99033

В работе криптоигры Hamster Kombat, которая базируется на мессенджере Telegram, произошел сбой. На это обратил внимание корреспондент "Газеты.ru".

При попытке открыть приложение появляется ошибка с текстом "Ошибка запроса" или загружается веб-интерфейс, который также сообщает о невозможности запуска Hamster Kombat. Такой результат был получен корреспондентом "Газеты.Ru" при запуске игры на трёх разных смартфонах с операционными системами Android и iOS.

Проблема наблюдается не только в России. На это указывает хотя бы то, что использование VPN не устраняет неполадку. Чем вызван сбой, пока неизвестно.

Разработчики Hamster Kombat знают о проблеме. Они сообщили об этом в своем официальном Telegram-канале.

"Дорогие генеральные директора, мы знаем о проблемах с приложением Hamster Kombat и работаем над их скорейшим решением", – говорится в заявлении разработчиков.

Hamster Kombat – это вирусная игра в жанре кликер. Разработчики обещают, что после листинга на бирже пользователи смогут конвертировать накопленные очки в криптовалюту. Однако эксперты сомневаются в финансовых перспективах этой игры.