Россиянам рассказали о правилах безопасного использования единого QR-кода
Надежность транзакции определяется не только криптографической защитой кода, но и поведением плательщика
20 июля 2026, 13:20, ИА Амител
С 1 сентября 2026 года в России введут универсальный QR-код для платежей. Он объединит в себе Систему быстрых платежей (СБП), программу кешбэка и цифровой рубль. Такая мера облегчит процесс оплаты для потребителей: один код заменит сразу несколько, и не нужно будет выбирать, какой именно сканировать, пишет Life.ru.
По мнению кандидата экономических наук и доцента кафедры финансов и кредита Университета управления "ТИСБИ" Ольги Дорошиной, технология QR-кода является безопасной. Однако злоумышленники все чаще используют поддельные QR-коды для хищения средств.
«Когда пользователь сканирует QR-код и подтверждает перевод, банк рассматривает это как его добровольное распоряжение. Однако если человека ввели в заблуждение относительно получателя средств, это может стать основанием для обращения в банк и правоохранительные органы по статье о мошенничестве», — пояснила она.
Проблема заключается не в самой технологии QR-кода, а в ее применении. Коды, генерируемые через СБП, сложно подделать. Основная угроза возникает, когда мошенники наклеивают свои коды поверх оригинальных или отправляют их в виде уведомлений о подключении к Wi-Fi, отслеживании посылки или подтверждении личности. Это может привести к переводу средств злоумышленникам или переходу на мошеннический сайт.
«QR-коды набирают популярность, поскольку для бизнеса их использование обходится дешевле, чем банковский эквайринг. Все больше магазинов начинают принимать оплату таким способом», — подчеркнула экономист.
Дорошина рекомендует сканировать QR-коды с помощью встроенной камеры банковского приложения или через СБПэй, а не через сторонние приложения. Перед подтверждением платежа важно проверить имя получателя, отображаемое на экране. Не следует открывать коды, полученные в письмах, сообщениях или из неизвестных источников, даже если они выглядят срочными.
«Если все же произошло ошибочное перечисление средств мошенникам, необходимо оперативно обратиться в банк и полицию, подробно описав место, время и обстоятельства инцидента. Это поможет вернуть утраченные средства», — заключила эксперт.
13:26:33 20-07-2026
была у меня как-то похожая ситуация.
Первым делом - обратился в банк.
Они сказали что вначале в полицию, и если там "откроют дело", будет постановление о возврате средств, то они обязательно всё вернут
13:52:43 20-07-2026
Усложнение жизни людям с этими куркодами. Интернет для оплаты по ним нужен. Так ещё и ворам кайф.
13:53:52 20-07-2026
Заменили бы тогда уже лучше все бумажные документы на цифру. Реестровая модель...
14:00:21 20-07-2026
Наличкой нормально рассчитываться.
14:03:20 20-07-2026
деньги в банке - это не ваши деньги, также как и деньги в заднем кармане брюк, в часы пик.
14:42:54 20-07-2026
Трагати (14:03:20 20-07-2026) также как и деньги в за...
неужели ещё остались "щипачи" ?
15:30:56 20-07-2026
Шинник (14:42:54 20-07-2026) неужели ещё остались "щипачи" ?...
они уже не щипачи, а уважаемые люди
14:21:12 20-07-2026
В общем, правило одно - держаться подальше от QR-кодов в любом виде, пока это хоть как-то возможно.
16:09:04 20-07-2026
Систему цифрового рубля РФ взломали до её запуска.
Взлом прототипа на киберучениях Standoff
В середине июня 2026 года на юбилейной кибербитве Standoff в московском «Кибердоме» группа белых хакеров успешно атаковала прототип платформы цифровой рубль. Мероприятие, проходившее с 16 по 19 июня, собрало 23 команды из шести стран, которые тестировали безопасность виртуального государства, включая банковский сектор. Организаторы воссоздали реальную архитектуру будущей системы Банка России, включающую центральную платформу, банки-посредники и обмен сообщениями по стандарту ISO 20022.
Причины уязвимости: базовые ошибки конфигурации
Взлом системы произошел не из-за сложных технологических уязвимостей или эксплойтов нулевого дня, а вследствие грубых ошибок настройки тестовой среды. Участники соревнований, в том числе команда DreamTeam из «Совкомбанк Технологий», обнаружили в прототипе стандартные заводские пароли, отключенную проверку цифровых подписей и отсутствие должного контроля прав доступа. Эксперты отметили, что доступ к системе часто осуществлялся через пароли, оставленные в конфигурационных файлах и логах, а также ключи и токены в тестовых скриптах.
Павел Чернышев, представитель команды победителей, подчеркнул, что «гигиена секретов» (своевременная смена паролей, отзыв ключей) важнее дорогостоящих средств защиты. Инцидент продемонстрировал типичные проблемы администрирования, которые легко устраняются на этапе разработки, но могут стать критическими в боевой эксплуатации.
16:29:54 20-07-2026
Вежливый Человек (16:09:04 20-07-2026) Систему цифрового рубля РФ взломали до её запуска.Взлом ...
Всё что нужно знать о кибербезопасности - дефалтовые пароли типа admin|admin в продакшене )))
16:27:27 20-07-2026
Цифровой рубль будет только внутри Кремля ходить обращаться.