Надежность транзакции определяется не только криптографической защитой кода, но и поведением плательщика

20 июля 2026, 13:20, ИА Амител

QR-код / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

С 1 сентября 2026 года в России введут универсальный QR-код для платежей. Он объединит в себе Систему быстрых платежей (СБП), программу кешбэка и цифровой рубль. Такая мера облегчит процесс оплаты для потребителей: один код заменит сразу несколько, и не нужно будет выбирать, какой именно сканировать, пишет Life.ru.

По мнению кандидата экономических наук и доцента кафедры финансов и кредита Университета управления "ТИСБИ" Ольги Дорошиной, технология QR-кода является безопасной. Однако злоумышленники все чаще используют поддельные QR-коды для хищения средств.

«Когда пользователь сканирует QR-код и подтверждает перевод, банк рассматривает это как его добровольное распоряжение. Однако если человека ввели в заблуждение относительно получателя средств, это может стать основанием для обращения в банк и правоохранительные органы по статье о мошенничестве», — пояснила она.

Проблема заключается не в самой технологии QR-кода, а в ее применении. Коды, генерируемые через СБП, сложно подделать. Основная угроза возникает, когда мошенники наклеивают свои коды поверх оригинальных или отправляют их в виде уведомлений о подключении к Wi-Fi, отслеживании посылки или подтверждении личности. Это может привести к переводу средств злоумышленникам или переходу на мошеннический сайт.

«QR-коды набирают популярность, поскольку для бизнеса их использование обходится дешевле, чем банковский эквайринг. Все больше магазинов начинают принимать оплату таким способом», — подчеркнула экономист.

Дорошина рекомендует сканировать QR-коды с помощью встроенной камеры банковского приложения или через СБПэй, а не через сторонние приложения. Перед подтверждением платежа важно проверить имя получателя, отображаемое на экране. Не следует открывать коды, полученные в письмах, сообщениях или из неизвестных источников, даже если они выглядят срочными.