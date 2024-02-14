Россияне назвали ипотеку залогом финансовой стабильности партнера

Наличие кредита на жилье лишь повышает доверие к партнеру

14 февраля 2024, 14:00, ИА Амител

Ипотека. Семья. Дом / Фото: Freepik

Большинство россиян при выборе партнера интересуются в первую очередь его внешним видом и личными качествами, высокий доход не входит в пятерку приоритетов ни для мужчин, ни для женщин, выяснили банк ВТБ и СК "Росгосстрах" в ходе опроса* ко Дню всех влюбленных 14 февраля. Зато наличие у второй половинки ипотеки, по мнению опрошенных, является признаком надежности потенциального партнера.

47% мужчин ответили, что финансовое положение женщины никак не влияет на ее привлекательность – чувства важнее. 14% утверждают, что влияет, но отрицательно, потому что нельзя любить из-за денег. Почти четверть (23%) признают, что материальное положение партнерши является важным фактором в серьезных отношениях.

Женщины относятся к материальному благополучию возможной будущей семьи более серьезно. Половина опрошенных (53%) признают финансовую стабильность партнера важным фактором, а 15,5% считают, что нехватка денег может разрушить любые отношения.

Главные качества женщин, по мнению мужчин (можно было выбрать несколько вариантов):

доброта и забота – 43%;

красота и хорошая фигура – 42%;

женственность – 36%;

ум – 23%;

чувство юмора – 22%;

обаяние – 21%;

высокий доход – 8%;

высокий профессиональный статус – 6%.

Главные качества мужчин, по мнению женщин (можно было выбрать несколько вариантов):

доброта и забота – 51%;

чувство юмора – 42%;

ум – 41%;

мужественность и брутальность – 19%;

обаяние – 16%;

высокий доход – 16%;

красота и хорошая фигура – 14%;

высокий профессиональный статус – 7%.

Повысить доверие к партнеру может наличие кредита на жилье. Большинство россиян не считают ипотеку потенциального партнера помехой для отношений. По словам 53% мужчин и 60% женщин, такой кредит является оплотом его финансовой стабильности и независимости. Лишь 15% респондентов не готовы начинать отношения с плательщиком ипотеки.

*Опрос проведен банком ВТБ и СК "Росгосстрах" 5-12 февраля 2024 года по репрезентативной выборке среди 1200 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.