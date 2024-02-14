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Россияне назвали ипотеку залогом финансовой стабильности партнера

Наличие кредита на жилье лишь повышает доверие к партнеру

14 февраля 2024, 14:00, ИА Амител

Ипотека. Семья. Дом / Фото: Freepik
Ипотека. Семья. Дом / Фото: Freepik

Большинство россиян при выборе партнера интересуются в первую очередь его внешним видом и личными качествами, высокий доход не входит в пятерку приоритетов ни для мужчин, ни для женщин, выяснили банк ВТБ и СК "Росгосстрах" в ходе опроса* ко Дню всех влюбленных 14 февраля. Зато наличие у второй половинки ипотеки, по мнению опрошенных, является признаком надежности потенциального партнера.

47% мужчин ответили, что финансовое положение женщины никак не влияет на ее привлекательность – чувства важнее. 14% утверждают, что влияет, но отрицательно, потому что нельзя любить из-за денег. Почти четверть (23%) признают, что материальное положение партнерши является важным фактором в серьезных отношениях.

Женщины относятся к материальному благополучию возможной будущей семьи более серьезно. Половина опрошенных (53%) признают финансовую стабильность партнера важным фактором, а 15,5% считают, что нехватка денег может разрушить любые отношения. 

Главные качества женщин, по мнению мужчин (можно было выбрать несколько вариантов):

  • доброта и забота – 43%;
  • красота и хорошая фигура – 42%;
  • женственность – 36%;
  • ум – 23%;
  • чувство юмора – 22%; 
  • обаяние – 21%;
  • высокий доход – 8%;
  • высокий профессиональный статус – 6%.

Главные качества мужчин, по мнению женщин (можно было выбрать несколько вариантов):

  • доброта и забота – 51%;
  • чувство юмора – 42%;
  • ум – 41%;
  • мужественность и брутальность – 19%;
  • обаяние – 16%;
  • высокий доход – 16%;
  • красота и хорошая фигура – 14%;
  • высокий профессиональный статус – 7%.

Повысить доверие к партнеру может наличие кредита на жилье. Большинство россиян не считают ипотеку потенциального партнера помехой для отношений. По словам 53% мужчин и 60% женщин, такой кредит является оплотом его финансовой стабильности и независимости. Лишь 15% респондентов не готовы начинать отношения с плательщиком ипотеки.

*Опрос проведен банком ВТБ и СК "Росгосстрах" 5-12 февраля 2024 года по репрезентативной выборке среди 1200 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

Комментарии 3

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Гость

14:06:19 14-02-2024

Насмешили, пачками продают квартиры после развода или делят ответсвеность: мужу машину.гараж..... жене ипотеку на 25 лет выплачивать. На неделе по 2-3 истории забирают квартиры обратно: развелись платили до этого год - досвидос некому платить.

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Гость

15:49:42 14-02-2024

долги партнера добавляют в нем уверенности. во дают.

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Гость

16:27:42 14-02-2024

опрос лицемерия)) про мужчин с точностью до наоборот.

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