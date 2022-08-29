В Рубцовске разрушается мост, ведущий в отдалённый микрорайон

В Рубцовске разрушается подвесной металлический мост через реку Алей на улице Светлова, построенный в 1982 году, пишет «Алтайская правда».

«Последние лет десять поселок Правобережный страдает от подтоплений во время весеннего разлива. А теперь еще и мост, соединяющий с городом около сотни домов, стал приходить в негодность», — отмечает издание.

Пару лет назад местные жители обратились в администрацию города по поводу лопнувшей арматуры и обветшавшей пешеходной зоны — отсутствовало около двух десятков крепёжных болтов. Всё починили, но больше коммунальщиков не видели.

Накануне на мосту заметили треснувшую балку: при проезде всё трясётся и качается, опасность представляет сломанный в двух местах швеллер вместе с отсутствующей кое-где арматурой.

Замглавы Рубцовска Олег Обухович отметил, что ремонт моста планируется, требуется примерно 600 тысяч рублей.

«Ищем подрядную организацию, которая могла бы обследовать мост полностью. Изыскиваем средства», — подчеркнул он.