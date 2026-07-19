Щуки-великаны и увесистые сазаны. Уловы рыбаков Алтайского края на фото

Одним из самых впечатляющих уловов стала щука весом 11 килограммов

19 июля 2026, 13:08, ИА Амител

Фото: Алтайское рыболовное сообщество

Рыбаки Алтайского края продолжают делиться фотографиями трофеев и рассказывать о самых удачных выездах на водоемы. В "Алтайском рыболовном сообществе" появились снимки крупных щук, сазанов, судаков и других трофеев, а сами любители рыбалки поделились, на какие приманки лучше всего клевала рыба.

Одним из самых впечатляющих уловов стала щука весом 11 килограммов, которую рыбак поймал на фидер. По его словам, крупная хищница к утру уже устала и почти не сопротивлялась во время вываживания.

О своих успехах рассказали и другие участники сообщества.

«Снова побывал на платнике за 49-м! Рыбачил пять часов! Поймано семь штук, две в кадр не попали! Общий вес — 5 кг! Всем добра!»

Еще один рыбак отметил, что в этот день рыба предпочитала только одну насадку.

«Брала исключительно на кукурузу "Бондюэль", "опарик" в игноре. Окуня очень много "котлит" у берега, на Mepps 2 берет. Не фотал — сразу отпускал малышей».

Любители ночной ловли тоже не остались без трофеев.

«Первая ночная вылазка на судака. На "Маласа" около 2 кг. Два схода на поролон и воблер таких же размеров».

Удачной оказалась рыбалка и в районе Шелаболихи.

«Шелаболиха. Работал Mepps 2, воблеры и другие блесны не работали. Сходов 10+ такого же размера (слишком мелкий тройник). Две блесны не выдержали нагрузку, лопнули по сварке на тройнике».

Еще один участник сообщества рассказал о рыбалке в Казенке.