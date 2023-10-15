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SHAMAN заявил, что собирается перепеть "Седую ночь" Юрия Шатунова

Певец пообещал не менять темп и тональность

15 октября 2023, 08:38, ИА Амител

Фото: vk.com/shaman_me
Фото: vk.com/shaman_me

SHAMAN перед выступлением в Государственном Кремлевском дворце, отвечая на вопросы журналистов, заявил о том, что собирается перепеть песню "Седая ночь" Юрия Шатунова. Его слова передает MSK1.

Он сказал, что исполнение этой песни связанно с большой ответственностью, а также добавил, что не будет изменять тональность и темп песни из уважения к оригиналу.

Певец добавил, что относится к чужому материалу уважительно и постарается сохранить оригинальность композиции, чтобы "ничего не нарушить". 

музыка

Комментарии 23

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Я

09:14:20 15-10-2023

И зачем? Пой свои песни .

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Я

09:17:39 15-10-2023

Пусть поёт свои песни.Зачем перепеватать Шатунова?

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Гость

10:07:44 15-10-2023

Шатунова никто не сможет перепеть. Оригинал всегда будет лучше...

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гость

10:28:01 15-10-2023

Руки прочь от Юрочки! Прихвостень и выскочка ,не тронь святого человека!

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Гость

12:26:17 15-10-2023

Дык петь не научился - на хайпе и остаётся зарабатывать

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Гость

11:24:28 16-10-2023

Гость (12:26:17 15-10-2023) Дык петь не научился - на хайпе и остаётся зарабатывать... Не несите бред, уж Шаман - человек с голосом и талантищем (дай Бог каждому). Не надо ему перепевать ничьи песни, тем более Шатунова... Только опускаться...

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Саша

14:05:12 15-10-2023

Ещё недорс. И недоростеш никогда до шотунова

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Иди в школу!!!!

11:28:59 16-10-2023

Саша (14:05:12 15-10-2023) Ещё недорс. И недоростеш никогда до шотунова... один вопрос - это специально написано настолько безграмотно? или реально все так печально?!

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толя

14:20:41 15-10-2023

пой свои .... не трогай классику...тебе до неё.. далеко... рейтинг упал...?????

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Алекс

16:01:21 15-10-2023

Даже и тужся. Шатунова не перепеть ни кому.

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Алексей

16:44:06 15-10-2023

Перепеть Шатунова?Вокально может и перепоет,а вот по душевности ему до Василича далеко!

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Джастин

18:11:20 15-10-2023

Только не "ЭТО" не давайте портить песню всякими......

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Гость

18:51:38 15-10-2023

Вот не надо портить песню. Пихают этого шамана во все дыры где надо и не надо...

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Гость

20:54:00 15-10-2023

Гость (18:51:38 15-10-2023) Вот не надо портить песню. Пихают этого шамана во все дыры г... Так и с тем же Шатуновым народ обманывали только в путь! "Ласковый лай" одновременно выступал под фонограмму в самых разных концах страны, а народ им хлопал.

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Да,ну?

19:10:42 15-10-2023

Не говори Гоп,пока не перепрыгнешь!Многие пели эти песни,но так,как ее пел Шатунов,уже никто не споёт!А Шаман,уже зазвездился и это плохо!

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Вл.ад

20:45:33 15-10-2023

Даже не думай

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Гость

21:13:50 15-10-2023

И зачем?

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Алексей

21:27:29 15-10-2023

Не трогайте Вы песни Шатунова, не кто так не спасёт, пой свои песни своему покалению, а не нашему!!!

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Гость

10:29:50 16-10-2023

Алексей (21:27:29 15-10-2023) Не трогайте Вы песни Шатунова, не кто так не спасёт, пой сво... какой ужас. ваш учитель Русского языка рыдает

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Ольга

21:32:17 15-10-2023

Пусть поет, артист жив пока поют его песни!

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Gast

07:51:35 16-10-2023

Нечего трогать,пусть свои поет....

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Гость

08:02:29 16-10-2023

Шатунова уже никто не знает, кроме его ровесников. Пусть Шаман возродит старые хиты для нового поколения!

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Гость

10:22:25 16-10-2023

История распада советского союза началась с момента когда национальным республикам разрешили национальное самосознание ставить выше классового. Я - казах, Я - поляк, Я - грузин... Оканчивается это резней по национальному признаку и падением уровня жизни населения. Теперь этот парень раскачивает национальное самосознание русских. Бред о том, что татарин или башкир это тоже русский ни что иное как бред.

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