SHAMAN заявил, что собирается перепеть "Седую ночь" Юрия Шатунова
Певец пообещал не менять темп и тональность
15 октября 2023, 08:38, ИА Амител
Фото: vk.com/shaman_me
SHAMAN перед выступлением в Государственном Кремлевском дворце, отвечая на вопросы журналистов, заявил о том, что собирается перепеть песню "Седая ночь" Юрия Шатунова. Его слова передает MSK1.
Он сказал, что исполнение этой песни связанно с большой ответственностью, а также добавил, что не будет изменять тональность и темп песни из уважения к оригиналу.
Певец добавил, что относится к чужому материалу уважительно и постарается сохранить оригинальность композиции, чтобы "ничего не нарушить".
09:14:20 15-10-2023
И зачем? Пой свои песни .
09:17:39 15-10-2023
Пусть поёт свои песни.Зачем перепеватать Шатунова?
10:07:44 15-10-2023
Шатунова никто не сможет перепеть. Оригинал всегда будет лучше...
10:28:01 15-10-2023
Руки прочь от Юрочки! Прихвостень и выскочка ,не тронь святого человека!
12:26:17 15-10-2023
Дык петь не научился - на хайпе и остаётся зарабатывать
11:24:28 16-10-2023
Гость (12:26:17 15-10-2023) Дык петь не научился - на хайпе и остаётся зарабатывать... Не несите бред, уж Шаман - человек с голосом и талантищем (дай Бог каждому). Не надо ему перепевать ничьи песни, тем более Шатунова... Только опускаться...
14:05:12 15-10-2023
Ещё недорс. И недоростеш никогда до шотунова
11:28:59 16-10-2023
Саша (14:05:12 15-10-2023) Ещё недорс. И недоростеш никогда до шотунова... один вопрос - это специально написано настолько безграмотно? или реально все так печально?!
14:20:41 15-10-2023
пой свои .... не трогай классику...тебе до неё.. далеко... рейтинг упал...?????
16:01:21 15-10-2023
Даже и тужся. Шатунова не перепеть ни кому.
16:44:06 15-10-2023
Перепеть Шатунова?Вокально может и перепоет,а вот по душевности ему до Василича далеко!
18:11:20 15-10-2023
Только не "ЭТО" не давайте портить песню всякими......
18:51:38 15-10-2023
Вот не надо портить песню. Пихают этого шамана во все дыры где надо и не надо...
20:54:00 15-10-2023
Гость (18:51:38 15-10-2023) Вот не надо портить песню. Пихают этого шамана во все дыры г... Так и с тем же Шатуновым народ обманывали только в путь! "Ласковый лай" одновременно выступал под фонограмму в самых разных концах страны, а народ им хлопал.
19:10:42 15-10-2023
Не говори Гоп,пока не перепрыгнешь!Многие пели эти песни,но так,как ее пел Шатунов,уже никто не споёт!А Шаман,уже зазвездился и это плохо!
20:45:33 15-10-2023
Даже не думай
21:13:50 15-10-2023
И зачем?
21:27:29 15-10-2023
Не трогайте Вы песни Шатунова, не кто так не спасёт, пой свои песни своему покалению, а не нашему!!!
10:29:50 16-10-2023
Алексей (21:27:29 15-10-2023) Не трогайте Вы песни Шатунова, не кто так не спасёт, пой сво... какой ужас. ваш учитель Русского языка рыдает
21:32:17 15-10-2023
Пусть поет, артист жив пока поют его песни!
07:51:35 16-10-2023
Нечего трогать,пусть свои поет....
08:02:29 16-10-2023
Шатунова уже никто не знает, кроме его ровесников. Пусть Шаман возродит старые хиты для нового поколения!
10:22:25 16-10-2023
История распада советского союза началась с момента когда национальным республикам разрешили национальное самосознание ставить выше классового. Я - казах, Я - поляк, Я - грузин... Оканчивается это резней по национальному признаку и падением уровня жизни населения. Теперь этот парень раскачивает национальное самосознание русских. Бред о том, что татарин или башкир это тоже русский ни что иное как бред.