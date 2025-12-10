Сколько на самом деле стоит скандальная квартира Долиной и почему она дешево продала ее?
Эксперты заявили, что рыночная стоимость жилья артистки намного выше
10 декабря 2025, 12:07, ИА Амител
В Сети не утихает обсуждение громкого скандала вокруг Ларисы Долиной и ее пятикомнатной квартиры в элитном московском районе Хамовники. Народная артистка России продала свое жилье 34-летней Полине Лурье, а затем заявила, что действовала под влиянием мошенников. Певица подала иск в суд и потребовала вернуть ей право собственности на квартиру. Закон не только встал на ее сторону, но и разрешил не возвращать Лурье деньги. Так покупательница осталась без жилья и крупной суммы, а Долина подверглась "отмене" в соцсетях.
СМИ уже подсчитали, сколько Долиной нужно петь, чтобы "отбить" квартиру. А эксперты сферы недвижимости пришли к выводу, что жилье певицы стоит дороже, чем она продала его Лурье. По их мнению, квадратный метр в ее доме должен обойтись примерно в 700 тысяч рублей, а в случае артистки цена составила 470 тысяч.
За сколько Лариса Долина продала квартиру и сколько она стоит на самом деле?
«Конечно, Долина продала квартиру очень дешево – 470 тысяч рублей за квадратный метр. Это цена квартиры с ремонтом где-нибудь за Третьим кольцом в Отрадном в десятилетнем доме. Это, конечно, очень дешево. Цена квадратного метра в таком доме должна быть где-то от 700 тысяч рублей, если это большая квартира, в маленьких, понятно, дороже, до миллиона может доходить», – отметил он.
Эксперт добавил, что новостройка в этих локациях стоит от 2,5 млн за квадратный метр. Следовательно, покупательницу привлекла низкая цена жилья. Согласно рыночной цене, квартира должна была стоить примерно 168 млн рублей.
Почему Лариса Долина дешево продала пятикомнатную квартиру в элитном районе?
Со слов самой артистки, продать недвижимость побыстрее ее убедили мошенники. Поэтому она установила цену на квартиру ниже рыночной. Об этом Долина рассказала в эфире программы "Пусть говорят".
Когда Полина Лурье спросила певицу, почему та продает квартиру по сниженной цене, ей пришлось соврать. Артистка заявила, что неосознанно руководствовалась инструкциями мошенников.
«Она спросила, почему так дешево, я ответила, что хочу жить вместе с детьми в квартире побольше. Это был весомый довод, чтобы она поверила. Я была вынуждена», – сказала Долина.
Сколько вообще стоят квартиры в доме Долиной?
Что сама Лариса Долина рассказала о скандальной сделке?
Несмотря на шквал критики, который обрушился на артистку в медиа, она долго не высказывалась по поводу произошедшего. Впервые она раскрыла детали скандала в программе "Пусть говорят" на Первом канале, где 5 декабря дала интервью телеведущему Дмитрию Борисову.
Со слов Долиной, летом 2024 года ей позвонили по телефону неизвестные. Смоделированный нейросетью голос представился Екатериной Кудриной – ректором МГИК, где артистка работает уже девять лет. Затем якобы начальник службы безопасности института и офицер ФСБ Князев сообщил о кредите в размере 100 миллионов рублей на ее счетах. А "сотрудник Росфинмониторинга" Андрей Лукин сказал певице срочно перевести все деньги на "безопасные счета".
Опустошив счета артистки, аферисты убедили ее продать пятикомнатную квартиру в Хамовниках, чтобы "спасти от захвата".
«Я свято верила, что мне все вернут. Поэтому я ездила на гастроли, снималась, выходила на сцену с улыбкой и делала то, что я делаю всегда», – рассказала Долина.
Лариса Долина получила деньги от продажи квартиры наличными, положила их в банковские ячейки и передала мошенникам через курьера. Через четыре месяца певица поняла, что ее обманули. Она отметила, что находилась в сильном шоке и не могла ничего говорить.
«Я была в таком шоковом состоянии, что не понимала, как мне жить дальше. Потом, когда начались судебные разбирательства, я в интересах следствия дала подписку о неразглашении. Я не имела права ни комментировать ничего, ни афишировать происходящий процесс», – пояснила она.
Также в эфире она заявила, что вернет деньги за квартиру Полине Лурье.
При этом артистка обвинила покупательницу в неосмотрительности. В судебном иске она указала, что во время сделки Лурье проигнорировала обстоятельства, "очевидно свидетельствовавшие об искажении воли" артистки. Об этом пишет ТАСС.
«Истец указывает, что ответчик, зарегистрированная в качестве индивидуального предпринимателя, чей основной вид деятельности аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, заключая оспариваемые договоры, не проявила даже минимальный уровень разумной осмотрительности и осторожности, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, очевидно свидетельствующие об искажении воли истца», – говорится в решении суда.
Правда ли, что Ларису Долину "отменяют" из-за скандала с квартирой?
Концертный директор артистки Сергей Пудовкин заявил, что Долина подверглась "оголтелой травле" в соцсетях. Пользователи обозлились на певицу за то, что купившая у нее квартиру Полина Лурье осталась без жилья и денег.
Социальные сети заполонили видеоролики об "отмене Долиной". Так, под известную песню "Погода в доме" ей отказывают в оказании разных услуг или не впускают в рестораны. Еще пользователи в шутку пишут, что их "развели мошенники" и требуют вернуть деньги за импульсивные покупки.
Ранее издание "Абзац" писало, что создатели новогоднего фильма "Невероятные приключения Шурика" хотят вырезать из кинокартины кадры с участием Долиной. Речь идет о сцене, в которой она перепела хит Инстасамки "За деньги – да".
Из-за скандала россияне массово сдавали билеты на концерты артистки во Владивостоке и Хабаровске, сообщал Telegram-канал Baza. По данным СМИ, московский ресторан "Кафе Пушкинъ" и вовсе убрал со своего сайта информацию о новогоднем выступлении певицы, которое можно было увидеть за 95 тысяч рублей.
Под своими публикациями в соцсетях Долина закрыла комментарии. Удалить сотни высказываний, самые мягкие из которых – "мошенница" и "похитительница новоселья", ей оказалось не под силу.
12:15:09 10-12-2025
Доверенное лицо Путина не может быть дурой.
Тут что то не так
12:15:10 10-12-2025
ФСБ приказало срочно по дешёвки продать квартиру. Я надеюсь офицер Князев по званию маршалом ФСБ был. Мы конечно верим, такие люди врать не могут)))
12:30:03 10-12-2025
Выставить то цену можно любую, другой вопрос реально ли продать за нее. Смотрел недавно на Ютубе разбор этой ситуации, там автор ролика показывал что данная квартира несколько месяцев висела в продаже, покупатели на нее как мухи не налетали, цена стояла такая же и она была отнюдь не низкая, спроса не было. А как только продалась квартира - сразу начались визги про заниженную стоимость. Очень все это странно
12:46:36 10-12-2025
Гость (12:30:03 10-12-2025) Выставить то цену можно любую, другой вопрос реально ли прод... Вы серьезно думаете, что квартиры за 112 миллионов продаются как горячие пирожки.
13:14:43 10-12-2025
Гость (12:46:36 10-12-2025) Вы серьезно думаете, что квартиры за 112 миллионов продаются... Не как пирожки это точно
Как форшмак по синагоге, скорее
13:37:12 10-12-2025
Гость (12:30:03 10-12-2025) Выставить то цену можно любую, другой вопрос реально ли прод... ой, а из какой страны вы ютуб смотрите, его же в России отключили?
14:44:49 10-12-2025
Гость (12:30:03 10-12-2025) Выставить то цену можно любую, другой вопрос реально ли прод. Смотрел недавно на Ютубе.. Вы смотрите каналы Ходорковского*, Дождь*? Знакомый из Казахстана рассказывал, что мнящие себя оппозиционерами размещают подобные материалы с искаженными в страшные гримасы изображениями певицы, генерированными ИИ.
14:00:20 10-12-2025
Закон не только встал на ее сторону, но и разрешил не возвращать Лурье деньги.
14:52:22 10-12-2025
Гость (14:00:20 10-12-2025) Закон не только встал на ее сторону, но и разрешил не возвра... Если вы так в теме про Лурье, расскажите, что делает на Кипре её брат? Как давно айтишник уехал с семьёй жить в другую страну? Что заставляет его работать в офшорной компании? Откуда у Лурье деньги на покупку? Так-то она, конечно, образованная женщина, имеет диплом социолога. Видно, социологи хорошо зарабатывают.
15:13:34 10-12-2025
Гость (14:52:22 10-12-2025) Если вы так в теме про Лурье, расскажите, что делает на Кипр... А. ну если брат на Кипре, это же в корне все меняет! Значит, можно сестру спокойно кидать на деньги- суд отмажет?
14:30:26 10-12-2025
...Она спросила, почему так дешево, я ответила, что хочу жить вместе с детьми в квартире побольше. Это был весомый довод, чтобы она поверила. Я была вынуждена», – сказала Долина.
То есть, эта квартира маленькая? Смешно.
14:54:32 10-12-2025
Гость (14:30:26 10-12-2025) ...Она спросила, почему так дешево, я ответила, что хочу жит... Смешно не это, а то, что сумма 100!!!! миллионов!!!!! - это «по-дешёвке»🤦
15:14:58 10-12-2025
Гость (14:54:32 10-12-2025) Смешно не это, а то, что сумма 100!!!! миллионов!!!!! - это ... Ну надо же как-то сторонником жабы ее отмазывать...
17:15:56 10-12-2025
Жаба, ещё и крысятничает на налогах. Да и с концертами они все мухлюют.
17:47:58 10-12-2025
на полиграф певицу надо бы...
07:54:00 11-12-2025
Номах (17:47:58 10-12-2025) на полиграф певицу надо бы...... Так уже на чем-то проверяли.