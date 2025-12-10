Несмотря на шквал критики, который обрушился на артистку в медиа, она долго не высказывалась по поводу произошедшего. Впервые она раскрыла детали скандала в программе "Пусть говорят" на Первом канале, где 5 декабря дала интервью телеведущему Дмитрию Борисову.

Со слов Долиной, летом 2024 года ей позвонили по телефону неизвестные. Смоделированный нейросетью голос представился Екатериной Кудриной – ректором МГИК, где артистка работает уже девять лет. Затем якобы начальник службы безопасности института и офицер ФСБ Князев сообщил о кредите в размере 100 миллионов рублей на ее счетах. А "сотрудник Росфинмониторинга" Андрей Лукин сказал певице срочно перевести все деньги на "безопасные счета".

Опустошив счета артистки, аферисты убедили ее продать пятикомнатную квартиру в Хамовниках, чтобы "спасти от захвата".

«Я свято верила, что мне все вернут. Поэтому я ездила на гастроли, снималась, выходила на сцену с улыбкой и делала то, что я делаю всегда», – рассказала Долина.

Лариса Долина получила деньги от продажи квартиры наличными, положила их в банковские ячейки и передала мошенникам через курьера. Через четыре месяца певица поняла, что ее обманули. Она отметила, что находилась в сильном шоке и не могла ничего говорить.

«Я была в таком шоковом состоянии, что не понимала, как мне жить дальше. Потом, когда начались судебные разбирательства, я в интересах следствия дала подписку о неразглашении. Я не имела права ни комментировать ничего, ни афишировать происходящий процесс», – пояснила она.

Также в эфире она заявила, что вернет деньги за квартиру Полине Лурье.

При этом артистка обвинила покупательницу в неосмотрительности. В судебном иске она указала, что во время сделки Лурье проигнорировала обстоятельства, "очевидно свидетельствовавшие об искажении воли" артистки. Об этом пишет ТАСС.