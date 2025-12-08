СМИ подсчитали, сколько артистке нужно выступать ради спорного жилья

Лариса Долина / Кадр из программы "Пусть говорят" на Первом канале

В 2024 году народная артистка России Лариса Долина продала квартиру в Москве за 112 млн рублей и оказалась в центре громкого скандала. После сделки она заявила, что действовала под влиянием мошенников, и потребовала вернуть ей право собственности на жилье. Суд встал на сторону певицы и постановил, что она может не возвращать деньги, которые ей заплатила покупательница – 34-летняя Полина Лурье. В результате москвичка осталась без крупной суммы и квартиры, а пользователи соцсетей и знаменитости обрушились на Долину с резкой критикой. 5 декабря 2025-го певица пообещала вернуть деньги Лурье, но заявила, что пока не располагает такой суммой. Журналисты уже подсчитали, за какое время она могла бы заработать спорные 112 млн рублей.

1 Сколько может заработать Лариса Долина за год? Как подсчитали журналисты kp.ru, за полгода сольных концертов Лариса Долина могла бы заработать около 25 млн рублей. За этот же период частных и отраслевых концертов она получила бы около 30 млн рублей. Зарплата в вузе, гонорары за спектакли, ТВ-съемки и выступления на корпоративах добавили бы к ее доходам еще около 20 млн рублей. «Итого, можно лишь предположить, что за полгода Лариса Долина теоретически могла бы заработать в среднем 75 млн рублей, а за год – 150 млн», – отмечает "Комсомольская правда". Представители СМИ подчеркивают, что за время, пока шел суд вокруг спорной квартиры, Долина "могла бы купить две такие же".

2 За какое время Долина могла бы заработать 112 млн рублей? Концертный директор Сергей Лавров считает, что артистка могла бы "отбить" стоимость квартиры за полтора месяца, если бы вернула 112 млн рублей своей покупательнице Полине Лурье. Таким мнением он поделился и изданием news.ru. «Если бы она отдала деньги, народ бы просто побежал на ее концерты. Мне кажется, она бы собирала стадионы и эти бы 100 млн рублей отбила бы за полтора месяца», – отметил Лавров. Продюсер подчеркнул, что зрители массово сдают билеты на концерты Долиной, а организаторы не хотят сотрудничать с ней. Он предположил, что из-за этой ситуации артистка будет терять заработки.

3 Правда ли, что Долину "отменяют" из-за продажи квартиры? Как рассказал Telegram-каналу Shot Сергей Пудовкин, концертный директор Ларисы Долиной, она подверглась "оголтелой травле" в соцсетях. С его слов, пользователи обозлились на артистку, потому что купившая у нее квартиру Полина Лурье осталась без жилья и денег. Социальные сети пестрят видеороликами об "отмене Долиной". Например, под известную песню "Погода в доме" ей отказывают в оказании разных услуг или не впускают в рестораны. Кроме того, пользователи в шутку пишут, что их "развели мошенники" и требуют вернуть деньги за импульсивные покупки. "Абзац" ранее писал, что создатели новогоднего фильма "Невероятные приключения Шурика" хотят вырезать из кинокартины кадры с участием Долиной. Речь идет о сцене, в которой она перепела хит Инстасамки "За деньги – да". Baza сообщала, что из-за скандала россияне массово сдают билеты на концерты Долиной во Владивостоке и Хабаровске, а московский ресторан "Кафе Пушкинъ" и вовсе убрал со своего сайта информацию о новогоднем выступлении певицы. Его можно было посмотреть за 95 тысяч рублей. Сама Долина закрыла комментарии под своими публикациями в соцсетях. Ей оказалось не под силу удалить сотни высказываний, самые мягкие из которых – "мошенница" и "похитительница новоселья".

4 Как артистка прокомментировала скандал вокруг нее? Впервые Долина прервала молчание 5 декабря, когда дала интервью Дмитрию Борисову в программе "Пусть говорят" на Первом канале. Она рассказала, что сначала ей позвонили по телефону неизвестные. Голос, смоделированный нейросетью, представился Екатериной Кудриной – ректором МГИК, где артистка работает уже девять лет. Затем якобы начальник службы безопасности института и офицер ФСБ Князев сообщил о кредите в размере 100 миллионов рублей на ее счетах. А "сотрудник Росфинмониторинга" Андрей Лукин сказал Долиной срочно переводить все деньги на "безопасные счета". Когда мошенники опустошили счета артистки, они убедили ее продать пятикомнатную квартиру в Хамовниках, чтобы "спасти ее от захвата". «Я свято верила, что мне все вернут. Поэтому я ездила на гастроли, снималась, выходила на сцену с улыбкой и делала то, что я делаю всегда», – рассказала Долина. Певица получила деньги от продажи квартиры наличными, положила их в банковские ячейки и отправила мошенникам через курьера. Со слов Долиной, осознание пришло к ней через четыре месяца после произошедшего. Она отметила, что находилась в сильном шоке и не могла ничего говорить. «Я была в таком шоковом состоянии, что не понимала, как мне жить дальше. Потом, когда начались судебные разбирательства, я в интересах следствия дала подписку о неразглашении. Я не имела права ни комментировать ничего, ни афишировать происходящий процесс», – пояснила она.