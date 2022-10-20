Хоккеисты «Динамо-Алтай» спустя три поражения выиграли в Набережных Челнах

Хоккеисты команды «Динамо-Алтай» выиграли в Набережных Челнах. Четвёртая встреча серии с «Челнами» в рамках первенства ВХЛ состоялась 19 октября и завершилась со счётом 4:1 в пользу барнаульцев.

По ходу игры алтайские хоккеисты выигрывали 4:0, и лишь за две минуты до финальной сирены позволили челнинцам забить в ворота Кирилла Волохина.

Дубль в составе барнаульцев оформил Владислав Янцен. Также заброшенные шайбы на счету Дениса Лудцева и Виталия Рассохина.

Напомним, 15, 16 и 18 октября соперники уже трижды встречались в Набережных Челнах. Тогда барнаульцы потерпели три поражения с результатами 1:3, 2:4 и 6:7.

«Динамо-Алтай» занимает второе место в турнирной таблице. Следующие матчи команда Евгения Бакланова проведёт дома. 11, 12, 14 и 15 ноября соперником барнаульцев станет казанский «Феникс».