Волейболистки «Алтай-АГАУ» победили в Новосибирской области после двух поражений

Волейболистки «Алтай-АГАУ» одержали первую победу в Новосибирской области. Кубок Сибири и Дальнего Востока среди женских команд высшей лиги «Б» продолжается в Куйбышеве.

Всего в турнире участвуют восемь команд, которые поделены на две группы.

Сегодня «Алтай-АГАУ» в заключительной игре квартета «А» в упорной борьбе взял верх над «Енисеем-2» из Красноярска со счётом 3:2 (25:19, 25:20, 11:25, 22:25, 15:4).

Напомним, на старте группового этапа барнаульские волейболистки проиграли иркутскому «Локомотиву-Ангаре» и «Сахалину» из Южно-Сахалинска с одинаковым результатом 0:3. Теперь «Алтай-АГАУ» сыграет в утешительном турнире за итоговые 5-8 места.