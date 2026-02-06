Такой день. Приговор экс-депутату АКЗС и объединение детских стоматологических поликлиник

О главных событиях региона за 6 февраля

06 февраля 2026, 23:50, ИА Амител

Зимний вечер в Барнауле / Фото: amic.ru

Центральный районный суд Барнаула в пятницу, 6 февраля, приговорил экс-депутата АКЗС от партии "Коммунисты России" Сергея Матасова к четырем годам условно. Бывшего народного избранника судили в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере").

Объединение детских стоматологических поликлиник № 1 и № 2 в Барнауле под началом краевой детской стоматологии может произойти в ближайшее время. По крайней мере, комиссия регионального Минздрава 4 февраля приняла положительное решение по этому вопросу.

Жительница Барнаула заявила о преследовании со стороны бывшего мужа и попросила помощи, опасаясь за свою безопасность и жизнь ребенка. По словам женщины, сталкинг продолжается уже несколько лет, а обращения в правоохранительные органы не дали результата.

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел выездное совещание на базе МБУ "Автодорстрой", чтобы лично оценить результаты работы предприятия и обсудить планы на текущий год.

Алтайские спасатели заранее выдвинулись на проблемные участки региональных трасс, где возможны осложнения дорожной обстановки. Предупреждение о неблагоприятных метеоявлениях поступило от синоптиков накануне.

Житель Барнаула направил Вооруженным силам Украины (ВСУ) более 24 млн рублей в криптовалюте. Мужчине 26 лет, ему предъявлено обвинение по статье о финансировании терроризма.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко наградил победителей ежегодного краевого конкурса "Интеллектуальный капитал Алтая".