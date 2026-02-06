"Автодорстрой" наращивает мощности. Вячеслав Франк лично оценил итоги работы предприятия

Руководитель барнаульской организации Виктор Райко представил развернутую картину достижений и текущих вызовов

Вячеслав Франк провел выездное совещание / Фото: официальный канал города Барнаула / @barnaul_org

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел выездное совещание на базе МБУ "Автодорстрой", чтобы лично оценить результаты работы предприятия и обсудить планы на текущий год. Информация об этом размещена в официальном канале краевой столицы.

В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин, председатель профильного комитета Валерий Ведяшкин, руководитель "Автодорстроя" Виктор Райко и начальники дорожно‑эксплуатационных участков.

Ключевым пунктом повестки стал отчет о работе учреждения в 2025 году. Виктор Райко представил развернутую картину достижений и текущих вызовов.

По его данным, финансирование "Автодорстроя" продемонстрировало заметный рост — более чем на 30%, превысив отметку в 1,6 млрд рублей. Основной драйвер увеличения бюджета — расширение объемов работ в рамках муниципального задания, а также целенаправленная работа по повышению фонда оплаты труда сотрудников.

За отчетный период предприятие реализовало комплекс важных задач: выполнило текущий ремонт улично‑дорожной сети, обеспечив безопасность и комфорт передвижения горожан, организовало круглогодичное санитарное содержание территорий — как в летний, так и в зимний период.

Кроме того, предприятие существенно обновило технический парк: приобретено 16 единиц новой техники, включая тракторы МТЗ и мини‑погрузчики. Теперь общий парк насчитывает 462 единицы оборудования.

Также "Автодорстрой" увеличил штат сотрудников до 730 человек и повысил среднюю заработную плату на 25%, укрепив материальную мотивацию персонала. В первом квартале 2026 года "Автодорстрой" сосредоточился на завершении зимнего содержания дорог, активной подготовке к летнему ремонтному сезону и развитии направлений, приносящих дополнительный доход.

На предстоящее лето запланирован масштабный ремонт дорожного полотна общей площадью 114,2 тысячи квадратных метров. Уже проведены ключевые подготовительные мероприятия: закуплены инертные материалы и битум, а на производственной базе модернизировано оборудование для выпуска асфальтобетонной смеси.

Виктор Райко подчеркнул, что достигнутые результаты — это итог системной работы и поддержки со стороны городской администрации.

Подводя итоги совещания, Вячеслав Франк поблагодарил коллектив предприятия за ответственную работу. При этом глава города реалистично оценил существующие сложности и обозначил ключевые вызовы:

«Мы видим, что бывают интенсивные, залповые снегопады, справиться с которыми моментально просто невозможно. Существуют и отдельные вопросы по технике — мы их видим и обязательно будем решать».

В числе приоритетных задач, которые поставил глава города, — обновление изношенной техники, капитальный ремонт зданий предприятия и дальнейшее повышение уровня оплаты труда сотрудников. Эти меры призваны укрепить потенциал "Автодорстроя" и обеспечить качественное выполнение стоящих перед ним задач в долгосрочной перспективе.

