Виктор Томенко наградил лучших ученых Алтайского края

Научная деятельность важна для развития в любой сфере, отметил губернатор

06 февраля 2026, 22:00, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Виктор Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко наградил победителей ежегодного краевого конкурса "Интеллектуальный капитал Алтая".

«Научная деятельность важна для развития в любой сфере нашей жизни от сельского хозяйства и промышленности до IT и медицины. На торжественном собрании по случаю Дня науки поздравил и поблагодарил всех жителей края, которые трудятся в этой сфере», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Ученым года в естественнонаучной сфере признана Алена Иркитова, директор инжинирингового центра "Промбиотех" АлтГУ. Ученым года в сфере технических наук — Борис Компанеец, который заведует кафедрой "Электрификация производства и быта" АлтГТУ.

Среди гуманитариев ученый года — Петр Дашковский, заведующий кафедрой регионоведения России, национальных и государственно-конфессиональных отношений АлтГУ.

В рамках конкурса также отмечают профессоров и молодых исследователей, добавил губернатор. Среди профессоров победителями признаны доктор медицинских наук Борис Неймарк, доктор исторических наук из АлтГУ Алексей Тишкин и доктор технических наук из Федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий (ФАНЦА) Александр Майоров.

Лучшими молодыми исследователями стали Денис Минаков, профессор кафедры органической химии АГУ, а также Анатолий Чебатарев из ФАНЦА и Юлия Печатнова, преподаватель кафедры теории и истории государства и права АлтГУ.