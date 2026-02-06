Житель Барнаула отправил ВСУ более 24 млн рублей
Средства предназначались для совершения терактов на территории РФ, сообщили в СК
06 февраля 2026, 20:00, ИА Амител
Житель Барнаула направил Вооруженным силам Украины (ВСУ) более 24 млн рублей в криптовалюте. Об этом сообщает СУ СК России по Алтайскому краю.
По данным следствия, в апреле прошлого года барнаулец приобрел криптовалюту на 24 млн рублей, которую зачислил на криптокошелек, используемый для финансирования подразделений ВСУ.
«Денежные средства предназначались для совершения на территории Российской Федерации терактов и иных преступлений террористической направленности», — отметили следователи.
В ведомстве добавили, что мужчине 26 лет, ему предъявлено обвинение по статье о финансировании терроризма.
Ранее алтайский военный получил 17 лет тюрьмы за связь с украинской разведкой.
20:20:36 06-02-2026
26 лет и уже 24 млн рублей в крипте ,отдал каким то ВСУ что бы те тут нагадили .
Топорно как то ,Станиславский бы не поверил .
В 26 если у вас есть 24 ляма -вы живёте на Бали с ноутом на террасе с видом на океан. Проблемы всу хсу мсу вас вообще никаким боком не трясут . Ну по логике здравого смысла.
Так что давайте уже так : Житель село Лебяжье ,отдал налом в мешке 200 миллионов налом на нужды харьковских сурков .
21:28:55 06-02-2026
Гость (20:20:36 06-02-2026) 26 лет и уже 24 млн рублей в крипте ,отдал каким то ВСУ что ... зачем вы свои фантазии на всех проецируете? далеко не все хотят на так вожделенное вами Бали. мне даже если доплачивать будут, то я не поеду. и в 26 не поехала бы, даже в отпуск. просто ненавижу тропический климат, мерзких насекомых, грязные пляжи и кишечные инфекции.
23:04:06 06-02-2026
Гость (20:20:36 06-02-2026) 26 лет и уже 24 млн рублей в крипте ,отдал каким то ВСУ что ... И плавай долго и спокойно на яхте с экскортницами :)
12:20:41 07-02-2026
Гость (20:20:36 06-02-2026) 26 лет и уже 24 млн рублей в крипте ,отдал каким то ВСУ что ... Бред какой , что делать то в ноуте будете там ?
20:33:40 06-02-2026
Фильм Андрея Медведева " предательство" . Нет им прощения , и не исправятся они! Даже жалости не вызывают, все понимали , что делали!
22:43:45 06-02-2026
Гость (20:33:40 06-02-2026) Фильм Андрея Медведева " предательство" . Нет им прощения ,... а помните момент в фильме, когда мать одного из МД (малолетний дебил) сказала, что наш отец- военный, погиб на СВО, сын не мог... а, подкупили и смог? дайте мне 5 мин. я его сама ...
нет к таким тварям жалости, даже у самых родных людей.
20:46:06 06-02-2026
*мужчине 26 лет направил Вооруженным силам Украины (ВСУ) более 24 млн рублей в криптовалюте* вопрос - откуда у него 24кк рублей?
21:07:46 06-02-2026
Богатый дурачок.
Теперь будет общак на зоне финансировать, ну или почувствует боль сзади.
21:59:49 06-02-2026
Гость (20:20:36 06-02-2026) 26 лет и уже 24 млн рублей в крипте ,отдал каким то ВСУ что ... Отмазывешь? Подельник?
00:37:22 07-02-2026
Просто сказки не надо рассказывать.
10:58:38 07-02-2026
Может быть его обманули, типа вложение в биржу?
Я в 2014 году назад вложился в Forex MMCIS TOP20, рекламировали даже звезды с ТВ, а, оказалось, пирамида с организаторами из Украины. Думал ведь заработать, а оказалось что профинансировал мошенников. Как и десятки тысяч других россиян, в сумме на миллиарды долларов...
Кстати: https://www.amic.ru/news/index-top-20-investirovanie-dostupnoe-kazhdomu-255316