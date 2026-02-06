НОВОСТИПроисшествия

Житель Барнаула отправил ВСУ более 24 млн рублей

Средства предназначались для совершения терактов на территории РФ, сообщили в СК

06 февраля 2026, 20:00, ИА Амител

Фото: СУ СК России по Алтайскому краю

Житель Барнаула направил Вооруженным силам Украины (ВСУ) более 24 млн рублей в криптовалюте. Об этом сообщает СУ СК России по Алтайскому краю.

По данным следствия, в апреле прошлого года барнаулец приобрел криптовалюту на 24 млн рублей, которую зачислил на криптокошелек, используемый для финансирования подразделений ВСУ.

«Денежные средства предназначались для совершения на территории Российской Федерации терактов и иных преступлений террористической направленности», — отметили следователи.

В ведомстве добавили, что мужчине 26 лет, ему предъявлено обвинение по статье о финансировании терроризма.

Ранее алтайский военный получил 17 лет тюрьмы за связь с украинской разведкой.

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

20:20:36 06-02-2026

26 лет и уже 24 млн рублей в крипте ,отдал каким то ВСУ что бы те тут нагадили .
Топорно как то ,Станиславский бы не поверил .
В 26 если у вас есть 24 ляма -вы живёте на Бали с ноутом на террасе с видом на океан. Проблемы всу хсу мсу вас вообще никаким боком не трясут . Ну по логике здравого смысла.
Так что давайте уже так : Житель село Лебяжье ,отдал налом в мешке 200 миллионов налом на нужды харьковских сурков .

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

21:28:55 06-02-2026

Гость (20:20:36 06-02-2026) 26 лет и уже 24 млн рублей в крипте ,отдал каким то ВСУ что ... зачем вы свои фантазии на всех проецируете? далеко не все хотят на так вожделенное вами Бали. мне даже если доплачивать будут, то я не поеду. и в 26 не поехала бы, даже в отпуск. просто ненавижу тропический климат, мерзких насекомых, грязные пляжи и кишечные инфекции.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:04:06 06-02-2026

Гость (20:20:36 06-02-2026) 26 лет и уже 24 млн рублей в крипте ,отдал каким то ВСУ что ... И плавай долго и спокойно на яхте с экскортницами :)

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:20:41 07-02-2026

Гость (20:20:36 06-02-2026) 26 лет и уже 24 млн рублей в крипте ,отдал каким то ВСУ что ... Бред какой , что делать то в ноуте будете там ?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:33:40 06-02-2026

Фильм Андрея Медведева " предательство" . Нет им прощения , и не исправятся они! Даже жалости не вызывают, все понимали , что делали!

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

22:43:45 06-02-2026

Гость (20:33:40 06-02-2026) Фильм Андрея Медведева " предательство" . Нет им прощения ,... а помните момент в фильме, когда мать одного из МД (малолетний дебил) сказала, что наш отец- военный, погиб на СВО, сын не мог... а, подкупили и смог? дайте мне 5 мин. я его сама ...
нет к таким тварям жалости, даже у самых родных людей.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:46:06 06-02-2026

*мужчине 26 лет направил Вооруженным силам Украины (ВСУ) более 24 млн рублей в криптовалюте* вопрос - откуда у него 24кк рублей?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:07:46 06-02-2026

Богатый дурачок.
Теперь будет общак на зоне финансировать, ну или почувствует боль сзади.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:59:49 06-02-2026

Гость (20:20:36 06-02-2026) 26 лет и уже 24 млн рублей в крипте ,отдал каким то ВСУ что ... Отмазывешь? Подельник?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

00:37:22 07-02-2026

Просто сказки не надо рассказывать.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:58:38 07-02-2026

Может быть его обманули, типа вложение в биржу?
Я в 2014 году назад вложился в Forex MMCIS TOP20, рекламировали даже звезды с ТВ, а, оказалось, пирамида с организаторами из Украины. Думал ведь заработать, а оказалось что профинансировал мошенников. Как и десятки тысяч других россиян, в сумме на миллиарды долларов...
Кстати: https://www.amic.ru/news/index-top-20-investirovanie-dostupnoe-kazhdomu-255316
Кстати: https://www.amic.ru/news/index-top-20-investirovanie-dostupnoe-kazhdomu-255316

  1 Нравится
Ответить
