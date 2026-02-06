Житель Барнаула отправил ВСУ более 24 млн рублей

Средства предназначались для совершения терактов на территории РФ, сообщили в СК

06 февраля 2026, 20:00, ИА Амител

Фото: СУ СК России по Алтайскому краю

Житель Барнаула направил Вооруженным силам Украины (ВСУ) более 24 млн рублей в криптовалюте. Об этом сообщает СУ СК России по Алтайскому краю.

По данным следствия, в апреле прошлого года барнаулец приобрел криптовалюту на 24 млн рублей, которую зачислил на криптокошелек, используемый для финансирования подразделений ВСУ.

«Денежные средства предназначались для совершения на территории Российской Федерации терактов и иных преступлений террористической направленности», — отметили следователи.

В ведомстве добавили, что мужчине 26 лет, ему предъявлено обвинение по статье о финансировании терроризма.

