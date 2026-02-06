Бывшего депутата АКЗС Сергея Матасова приговорили к четырем годам условно

Прокуратура будет обжаловать приговор

06 февраля 2026, 09:45, ИА Амител

Бывший депутат АКЗС Сергей Матасов / Фото: amic.ru

Центральный районный суд Барнаула в пятницу, 6 февраля, приговорил экс-депутата АКЗС от партии "Коммунисты России" Сергея Матасова к четырем годам условно. Бывшего народного избранника судили в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере").

«Четыре года условно. Также в течение трех лет нельзя занимать должности во власти. Прокуратура будет обжаловать приговор», — сообщил корреспондент amic.ru из зала суда.

Какой приговор мог грозить Матасову?

Прокуратура запрашивала для Сергея Матасова пять лет колонии общего режима. При этом бывший депутат после задержания сразу признал свою вину и шел навстречу следствию. Во время последнего слова Матасов заявил, что готов к любому наказанию. Средства, фигурирующие в деле, направлялись на создание культурно-исторического проекта — так называемого "Сталин Центра".

«Я уже понес суровое наказание жизнью, сложил мандат, потерял жилье, разрушил карьеру. И я прошу вас, ваша честь, учесть главное: за время следствия и суда, уверен, вы, государственные обвинители, убедились, что я не представляю опасности для общества и больше никогда не повторю своей ошибки. Я человек, не способный пройти мимо чужой беды», — заявлял Сергей Матасов.

В чем обвиняли Сергея Матасова?

По версии следствия, он фиктивно трудоустроил свою мать и дядю на должности помощников депутатов. На самом деле работу они не выполняли и добровольно передавали Матасову деньги. Чтобы скрыть свою преступную деятельность, Матасов с помощниками оформлял документы о работе, подписывал их и предоставлял в АКЗС и Министерство финансов Алтайского края.

В ходе судебного разбирательства стало известно, что таким образом с октября 2021 года по январь 2025-го обвиняемый похитил из бюджета Алтайского края 3,2 млн рублей и потратил их по своему усмотрению. Вину в преступлении он признал и 25 июня 2025 года написал заявление о добровольном сложении полномочий депутата АКЗС. Место Сергея Матасова в АКЗС от "Коммунистов России" заняла Елена Курносова.