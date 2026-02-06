Бывшего депутата АКЗС Сергея Матасова приговорили к четырем годам условно
Прокуратура будет обжаловать приговор
06 февраля 2026, 09:45, ИА Амител
Центральный районный суд Барнаула в пятницу, 6 февраля, приговорил экс-депутата АКЗС от партии "Коммунисты России" Сергея Матасова к четырем годам условно. Бывшего народного избранника судили в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере").
«Четыре года условно. Также в течение трех лет нельзя занимать должности во власти. Прокуратура будет обжаловать приговор», — сообщил корреспондент amic.ru из зала суда.
Какой приговор мог грозить Матасову?
Прокуратура запрашивала для Сергея Матасова пять лет колонии общего режима. При этом бывший депутат после задержания сразу признал свою вину и шел навстречу следствию. Во время последнего слова Матасов заявил, что готов к любому наказанию. Средства, фигурирующие в деле, направлялись на создание культурно-исторического проекта — так называемого "Сталин Центра".
«Я уже понес суровое наказание жизнью, сложил мандат, потерял жилье, разрушил карьеру. И я прошу вас, ваша честь, учесть главное: за время следствия и суда, уверен, вы, государственные обвинители, убедились, что я не представляю опасности для общества и больше никогда не повторю своей ошибки. Я человек, не способный пройти мимо чужой беды», — заявлял Сергей Матасов.
В чем обвиняли Сергея Матасова?
По версии следствия, он фиктивно трудоустроил свою мать и дядю на должности помощников депутатов. На самом деле работу они не выполняли и добровольно передавали Матасову деньги. Чтобы скрыть свою преступную деятельность, Матасов с помощниками оформлял документы о работе, подписывал их и предоставлял в АКЗС и Министерство финансов Алтайского края.
В ходе судебного разбирательства стало известно, что таким образом с октября 2021 года по январь 2025-го обвиняемый похитил из бюджета Алтайского края 3,2 млн рублей и потратил их по своему усмотрению. Вину в преступлении он признал и 25 июня 2025 года написал заявление о добровольном сложении полномочий депутата АКЗС. Место Сергея Матасова в АКЗС от "Коммунистов России" заняла Елена Курносова.
09:56:02 06-02-2026
Три с лишним миллиона украл из бюджета и опасности для общества не представляет, ага! Расскажи это больным детям которым денег на лечение всей страной собираем!
09:58:01 06-02-2026
хищение в особо крупном - 4 года условно..... ай молодца....
10:01:13 06-02-2026
ч. 4 ст. 159 УК РФ:
...наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей...
занавес....
10:07:17 06-02-2026
А вот его любимый Сталин его бы расстрелял.
10:10:34 06-02-2026
Интересно только помощники КПРФ депутатов не делали свою работу?
10:57:19 06-02-2026
читатель (10:10:34 06-02-2026) Интересно только помощники КПРФ депутатов не делали свою раб... Вы не понимаете, это другое
10:10:52 06-02-2026
Вот тот человек, который изображен у него на футболке, за подобное деяние, сделал бы ему отверстие в черепной коробке.
10:11:46 06-02-2026
«Я уже понес суровое наказание жизнью, сложил мандат, потерял жилье, разрушил карьеру. Я человек, не способный пройти мимо чужой беды»
И законы антинародные вас естественно заставляют принимать.
10:30:25 06-02-2026
Не переживайте господа вам уже новых коммунистов наловили. Красная зараза не пройдет!
Россия будет свобоодной! (суверенной)
10:32:50 06-02-2026
Я смотрю Романенко с Голобородькой и Буевич с Белоусовой - белые и пушистые, как зайчики на снеге.
Ни в чем не запачканы???
Ответственность в первую очередь должен нести руководитель (Председатель и его заместители),,
10:56:52 06-02-2026
Абсурд (10:32:50 06-02-2026) Я смотрю Романенко с Голобородькой и Буевич с Белоусовой - б... Голобородько то тот особенно чистый, ржу не могу...
11:03:46 06-02-2026
Абсурд (10:32:50 06-02-2026) Я смотрю Романенко с Голобородькой и Буевич с Белоусовой - б... У них опыт есть как минимум, ну и традиции каждый год поздравлять прокуратуру с праздником.
11:26:03 06-02-2026
Абсурд (10:32:50 06-02-2026) Я смотрю Романенко с Голобородькой и Буевич с Белоусовой - б... Да во всех структурах только копни...
На словах ради блага людей и зарплата 60 тыщ, а на деле премиальные авто и коттеджи, растущие бизнесы и загранпоездки, да дети в москвах и лондонах...
Сейчас в головах только деньги-деньги-деньги...
10:51:23 06-02-2026
А судьи кто?
Озвучьте
10:51:38 06-02-2026
при усатом упыре поехал бы валить лес
12:55:07 06-02-2026
гость (10:51:38 06-02-2026) при усатом упыре поехал бы валить лес... Упырь-это за то что добился чтоб исполнялись законы и наказывали преступников,странная однако у вас точка зрения
13:43:01 06-02-2026
гость (12:55:07 06-02-2026) Упырь-это за то что добился чтоб исполнялись законы и наказы... Когда три человека могли любому неугодному им назначить высшую меру и привести приговор в исполнение - тут законностью и не пахнет. Это признал даже Президиум Верховного Совета СССР в своем Указе от от 16 января 1989 года.
13:54:11 06-02-2026
Гость (13:43:01 06-02-2026) Когда три человека могли любому неугодному им назначить высш... Президиум, который был под меченым? Про ваш возраст спрашивать не буду. Все равно соврете. Но либерастно-декратическая косточка у вас из позвоночника торчит. Причем вниз.
10:58:38 06-02-2026
Вот где где, а в политике единственное место где "своих не бросают".
11:22:41 06-02-2026
Никакой он не коммунист, соответственно и недоброжелатели ему под стать.
Нет ни врагов ни борцунов достойных - позор политикам России.
11:24:52 06-02-2026
я все приму ссылку, каторгу, тюрьму, но желательно в июле и желательно в Крыму
12:46:00 06-02-2026
Да у нас пол России бы подписалась на условку за 3,2 ляма.)))
13:42:01 06-02-2026
Даешь сталинское правосудие для руководителя Сталин-центра!
Гнилой либерализм не пройдет.
С пламенным большевистским приветом!
14:04:10 06-02-2026
читатель (10:10:34 06-02-2026) Интересно только помощники КПРФ депутатов не делали свою раб... При чем тут КПРФ ?
14:36:47 06-02-2026
"-И это народ? - Хуже, это лучшие его представители!" (с)
15:39:17 06-02-2026
Гость (10:56:52 06-02-2026) Голобородько то тот особенно чистый, ржу не могу...... Ну вот если вы сказали А, говорите Б - факты.