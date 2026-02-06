НОВОСТИОбщество

Бывшего депутата АКЗС Сергея Матасова приговорили к четырем годам условно

Прокуратура будет обжаловать приговор

06 февраля 2026, 09:45, ИА Амител

Бывший депутат АКЗС Сергей Матасов / Фото: amic.ru
Бывший депутат АКЗС Сергей Матасов / Фото: amic.ru

Центральный районный суд Барнаула в пятницу, 6 февраля, приговорил экс-депутата АКЗС от партии "Коммунисты России" Сергея Матасова к четырем годам условно. Бывшего народного избранника судили в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере").

«Четыре года условно. Также в течение трех лет нельзя занимать должности во власти. Прокуратура будет обжаловать приговор», — сообщил корреспондент amic.ru из зала суда. 

Какой приговор мог грозить Матасову?

Прокуратура запрашивала для Сергея Матасова пять лет колонии общего режима. При этом бывший депутат после задержания сразу признал свою вину и шел навстречу следствию. Во время последнего слова Матасов заявил, что готов к любому наказанию. Средства, фигурирующие в деле, направлялись на создание культурно-исторического проекта — так называемого "Сталин Центра".

«Я уже понес суровое наказание жизнью, сложил мандат, потерял жилье, разрушил карьеру. И я прошу вас, ваша честь, учесть главное: за время следствия и суда, уверен, вы, государственные обвинители, убедились, что я не представляю опасности для общества и больше никогда не повторю своей ошибки. Я человек, не способный пройти мимо чужой беды», — заявлял Сергей Матасов.

В чем обвиняли Сергея Матасова?

По версии следствия, он фиктивно трудоустроил свою мать и дядю на должности помощников депутатов. На самом деле работу они не выполняли и добровольно передавали Матасову деньги. Чтобы скрыть свою преступную деятельность, Матасов с помощниками оформлял документы о работе, подписывал их и предоставлял в АКЗС и Министерство финансов Алтайского края.

В ходе судебного разбирательства стало известно, что таким образом с октября 2021 года по январь 2025-го обвиняемый похитил из бюджета Алтайского края 3,2 млн рублей и потратил их по своему усмотрению. Вину в преступлении он признал и 25 июня 2025 года написал заявление о добровольном сложении полномочий депутата АКЗС. Место Сергея Матасова в АКЗС от "Коммунистов России" заняла Елена Курносова.

Комментарии 26

Avatar Picture
гость

09:56:02 06-02-2026

Три с лишним миллиона украл из бюджета и опасности для общества не представляет, ага! Расскажи это больным детям которым денег на лечение всей страной собираем!

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:58:01 06-02-2026

хищение в особо крупном - 4 года условно..... ай молодца....

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
R22

10:01:13 06-02-2026

ч. 4 ст. 159 УК РФ:
...наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей...

занавес....

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:07:17 06-02-2026

А вот его любимый Сталин его бы расстрелял.

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
читатель

10:10:34 06-02-2026

Интересно только помощники КПРФ депутатов не делали свою работу?

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:57:19 06-02-2026

читатель (10:10:34 06-02-2026) Интересно только помощники КПРФ депутатов не делали свою раб... Вы не понимаете, это другое

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:10:52 06-02-2026

Вот тот человек, который изображен у него на футболке, за подобное деяние, сделал бы ему отверстие в черепной коробке.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:11:46 06-02-2026

«Я уже понес суровое наказание жизнью, сложил мандат, потерял жилье, разрушил карьеру. Я человек, не способный пройти мимо чужой беды»
И законы антинародные вас естественно заставляют принимать.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

10:30:25 06-02-2026

Не переживайте господа вам уже новых коммунистов наловили. Красная зараза не пройдет!
Россия будет свобоодной! (суверенной)

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Абсурд

10:32:50 06-02-2026

Я смотрю Романенко с Голобородькой и Буевич с Белоусовой - белые и пушистые, как зайчики на снеге.
Ни в чем не запачканы???
Ответственность в первую очередь должен нести руководитель (Председатель и его заместители),,

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:56:52 06-02-2026

Абсурд (10:32:50 06-02-2026) Я смотрю Романенко с Голобородькой и Буевич с Белоусовой - б... Голобородько то тот особенно чистый, ржу не могу...

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:03:46 06-02-2026

Абсурд (10:32:50 06-02-2026) Я смотрю Романенко с Голобородькой и Буевич с Белоусовой - б... У них опыт есть как минимум, ну и традиции каждый год поздравлять прокуратуру с праздником.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:26:03 06-02-2026

Абсурд (10:32:50 06-02-2026) Я смотрю Романенко с Голобородькой и Буевич с Белоусовой - б... Да во всех структурах только копни...
На словах ради блага людей и зарплата 60 тыщ, а на деле премиальные авто и коттеджи, растущие бизнесы и загранпоездки, да дети в москвах и лондонах...
Сейчас в головах только деньги-деньги-деньги...

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:51:23 06-02-2026

А судьи кто?
Озвучьте

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:51:38 06-02-2026

при усатом упыре поехал бы валить лес

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:55:07 06-02-2026

гость (10:51:38 06-02-2026) при усатом упыре поехал бы валить лес... Упырь-это за то что добился чтоб исполнялись законы и наказывали преступников,странная однако у вас точка зрения

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:43:01 06-02-2026

гость (12:55:07 06-02-2026) Упырь-это за то что добился чтоб исполнялись законы и наказы... Когда три человека могли любому неугодному им назначить высшую меру и привести приговор в исполнение - тут законностью и не пахнет. Это признал даже Президиум Верховного Совета СССР в своем Указе от от 16 января 1989 года.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:54:11 06-02-2026

Гость (13:43:01 06-02-2026) Когда три человека могли любому неугодному им назначить высш... Президиум, который был под меченым? Про ваш возраст спрашивать не буду. Все равно соврете. Но либерастно-декратическая косточка у вас из позвоночника торчит. Причем вниз.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:58:38 06-02-2026

Вот где где, а в политике единственное место где "своих не бросают".

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

11:22:41 06-02-2026

Никакой он не коммунист, соответственно и недоброжелатели ему под стать.
Нет ни врагов ни борцунов достойных - позор политикам России.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:24:52 06-02-2026

я все приму ссылку, каторгу, тюрьму, но желательно в июле и желательно в Крыму

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:46:00 06-02-2026

Да у нас пол России бы подписалась на условку за 3,2 ляма.)))

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Обыватель

13:42:01 06-02-2026

Даешь сталинское правосудие для руководителя Сталин-центра!
Гнилой либерализм не пройдет.
С пламенным большевистским приветом!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:04:10 06-02-2026

читатель (10:10:34 06-02-2026) Интересно только помощники КПРФ депутатов не делали свою раб... При чем тут КПРФ ?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимопроходящий

14:36:47 06-02-2026

"-И это народ? - Хуже, это лучшие его представители!" (с)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:39:17 06-02-2026

Гость (10:56:52 06-02-2026) Голобородько то тот особенно чистый, ржу не могу...... Ну вот если вы сказали А, говорите Б - факты.

  -1 Нравится
Ответить
