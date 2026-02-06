Обмазывает двери фекалиями и караулит в подъезде. Жительницу Барнаула сталкерит бывший муж

Обращения в правоохранительные органы не дали результата

Жительница Барнаула заявила о преследовании со стороны бывшего мужа и попросила помощи, опасаясь за свою безопасность и жизнь ребенка. По словам женщины, сталкинг продолжается уже несколько лет, а обращения в правоохранительные органы не дали результата, пишет Telegram-канал Barnaul 22.

Как рассказала женщина, развод с мужем состоялся два года назад из-за угроз ее жизни. После расставания мужчина долгое время не оставлял ее в покое: поджигал двери, ломал дверные ручки, угрожал расправой, приходил на работу и создавал конфликтные ситуации, из-за которых на него жаловались коллеги женщины. Полиция, по ее словам, неоднократно забирала мужчину, однако каждый раз отпускала, ограничиваясь административными мерами. Она постоянно ходит оглядываясь, а правоохранители лишь рекомендуют побыстрее выйти замуж.

Тогда женщина решила предать историю огласке в социальных сетях. После этого преследователь на некоторое время исчез, однако недавно снова объявился и, по словам Юлии, возобновил угрозы и агрессивные действия.

«Обмазывает двери фекалиями, заклеивает замочные цилиндры зубочистками с суперклеем, плавит глазок, караулит в подъезде и препятствует дочке зайти в квартиру», — рассказала она.

Юлия сообщила, что написала заявления о преследовании и порче имущества. Она уверена, что у бывшего мужа есть психические проблемы и он представляет реальную угрозу. Женщина просит защиты и помощи, опасаясь, что ситуация может закончиться трагедией.

Ранее "Парламентская газета" сообщала, что в России обсуждается введение уголовной и административной ответственности за сталкинг. Преследование может повлечь за собой наказание вплоть до ареста на срок до 15 суток. С инициативой выступили депутаты Государственной Думы Ксения Горячева и Сардана Авксентьева, которые разработали и внесли законопроект о противодействии сталкингу. В числе примеров навязчивого преследования в документе указаны слежка, нежелательные контакты, отправка подарков и использование персональных данных жертвы для оформления заказов.