Такой день. Смертельное ДТП с грузовиком на Алтае и новая мера поддержки детей войны

О главных событиях Алтайского края за 2 марта

02 марта 2023, 23:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сегодня, 2 марта, возле горбольницы № 4 в Барнауле прорвало трубопровод. В соцсетях публиковали кадры с горячей водой, которая выливалась на проезжую часть возле медучреждения. Позднее в СГК заявили, что для ремонта потребуется заменить 4 метра трубопровода диаметром 377 мм. Без ресурса временно осталась городская больница № 4. Закончили работы ближе к 20:00.

"Единая Россия" и депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания выступят за предложение губернатора Виктора Томенко о новой мере поддержки детей войны. Речь о выплате к годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил спикер АКЗС, секретарь регионального отделения ЕР Александр Романенко.

2 марта на 267-м километре трассы А-322 Барнаул – Рубцовск столкнулись грузовик и следовавший в Казахстан автобус. В результате происшествия погибли два человека и трое ранены. Прокуратура проводит проверку по факту происшествия.