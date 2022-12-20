Московская фирма займётся развитием субкластера «Белокуриха горная» за 80 млн рублей

В конкурсе по отбору разработчика мастер-плана участвовали две компании

20 декабря 2022, 12:48, ИА Амител

Фото: belokurikha.ru

Госкорпорация «Туризм.рф» со второй попытки нашла проектировщиков для составления мастер-плана по развитию субкластера «Белокурихи горной», пишет «Банкфакс».

Напомним, концепция «Белокурихи Горной» предполагает строительство на площади 53,4 га шести объектов с номерным фондом более 1 000 номеров, а также создание современной оздоровительной и развлекательной инфраструктуры. Объём инвестиций составит 21,2 млрд рублей.

«19 декабря госкорпорация „Туризм.рф“ завершила конкурс по отбору разработчика мастер-плана для „Белокурихи горной“. Начальная цена торгов составляла 83,484 млн рублей. Согласно протоколу конкурсной комиссии, в тендере участвовали две московские компании: ООО „Б1 — Консалт“ и АО „Стратеджи партнерс групп“ (СПГ). Первая фирма предложила выполнить работу за 83,233 млн рублей, а вторая — за 80,990 млн. Победителем процедуры и получателем контракта признали СПГ», — отмечает издание.

Примечательно, что СПГ участвовала и в предыдущем отборе подрядчиков, но тогда процедуру признали несостоявшейся, поскольку фирма была единственной, кто заявился на конкурс.