В Барнауле врачам, механикам и слесарям предлагают зарплату от 100 тысяч рублей в месяц
В других регионах страны лидируют инженеры и водители
17 декабря 2025, 16:00, ИА Амител
В декабре работодатели Барнаула предлагают соискателям несколько вакансий с зарплатой от 100 000 рублей. По данным исследования сервиса SuperJob, лидируют предложения в сферах медицины, транспорта и технического обслуживания.
Топ высокооплачиваемых вакансий в Барнауле:
Зарплата: от 100 000 рублей.
Обязанности: руководство технической службой, контроль состояния автопарка, организация ремонта.
Требования: профильное образование, опыт управления, знание устройства автотранспорта.
Зарплата: от 100 000 рублей.
Обязанности: оказание неотложной помощи, диагностика, назначение лечения в сменном графике.
Требования: высшее медицинское образование, действующий сертификат по терапии.
Автослесарь грузового транспорта
Зарплата: от 90 000 рублей.
Обязанности: диагностика, ремонт и ТО грузовиков.
Требования: практический опыт, знание узлов грузовой техники.
Заведующий отделением – врач акушер-гинеколог
Зарплата: 85 000 – 100 000 рублей.
Обязанности: организация работы приемного отделения, ведение пациентов, управление персоналом.
Требования: высшее образование, специализация, управленческий опыт.
Общероссийский контекст:
Врачи лидируют в топе зарплатных предложений также в Ижевске, Ульяновске, Астрахани и Томске.
Водители с доходом от 150 000 рублей наиболее востребованы в Ярославле и Саратове.
Инженеры и квалифицированные рабочие с зарплатой от 150 000 рублей нужны в Хабаровске, Набережных Челнах, Пензе и Саратове.
Таким образом, рынок труда в конце года демонстрирует устойчивый спрос на высококвалифицированных специалистов в производственной, медицинской и транспортной отраслях.
16:04:54 17-12-2025
... а в трамвае висят объявления что у кондуктора ~50 к ЗП...
16:16:31 17-12-2025
Вот представьте - вы типалепс или типадолина. Проснулся во дворце с похмелья, поел икры с шампанским, поехал на студию съездил, посидели со звукарями и музыкантами, побухали. Потом в ресторан, на тусу. На след день в концерт - чек провел, в гоимерке поорал, побухал, спел концерт, опять в ресторан. На след день квартирку прикупил, другую продал, третью отжал. Ну и так далее. Работать-то не надо
16:46:04 17-12-2025
Обещать не значит жениться)
19:38:36 17-12-2025
Звиздежь все эти обещанные зарплаты.
07:47:36 18-12-2025
Дежурный врач-терапевт сотка, неплохо. Плохо, что к нему очередь. Наверное их было два по 50, одного сократили, теперь один с соткой, но к нему очередь
10:44:18 28-12-2025
Возможно врач и получит 100 тыс. Но скромно забыли указать, что дежурить надо сутки через сутки.