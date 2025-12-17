В других регионах страны лидируют инженеры и водители

17 декабря 2025, 16:00, ИА Амител

Медик, врач / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В декабре работодатели Барнаула предлагают соискателям несколько вакансий с зарплатой от 100 000 рублей. По данным исследования сервиса SuperJob, лидируют предложения в сферах медицины, транспорта и технического обслуживания.

Топ высокооплачиваемых вакансий в Барнауле:

Главный механик гаража Зарплата: от 100 000 рублей.

Обязанности: руководство технической службой, контроль состояния автопарка, организация ремонта.

Требования: профильное образование, опыт управления, знание устройства автотранспорта. Дежурный врач-терапевт Зарплата: от 100 000 рублей.

Обязанности: оказание неотложной помощи, диагностика, назначение лечения в сменном графике.

Требования: высшее медицинское образование, действующий сертификат по терапии. Автослесарь грузового транспорта Зарплата: от 90 000 рублей.

Обязанности: диагностика, ремонт и ТО грузовиков.

Требования: практический опыт, знание узлов грузовой техники. Заведующий отделением – врач акушер-гинеколог Зарплата: 85 000 – 100 000 рублей.

Обязанности: организация работы приемного отделения, ведение пациентов, управление персоналом.

Требования: высшее образование, специализация, управленческий опыт.

Общероссийский контекст:

Врачи лидируют в топе зарплатных предложений также в Ижевске, Ульяновске, Астрахани и Томске.

Водители с доходом от 150 000 рублей наиболее востребованы в Ярославле и Саратове.

Инженеры и квалифицированные рабочие с зарплатой от 150 000 рублей нужны в Хабаровске, Набережных Челнах, Пензе и Саратове.

Таким образом, рынок труда в конце года демонстрирует устойчивый спрос на высококвалифицированных специалистов в производственной, медицинской и транспортной отраслях.