В Барнауле выберут предприятие, у которого самая благоустроенная и красивая территория

Будут оценивать изобретательность и неформальный подход к благоустройству территории

27 июня 2025, 17:15, ИА Амител

Фото предоставлено комитетом по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула

В Барнауле проведут конкурс "Лучшее благоустройство и цветочное оформление прилегающей территории предприятий потребительского рынка и промышленности – 2025". Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула уже объявил о начале приема заявок на участие.

Что это за конкурс?

Это ежегодный конкурс, который проводят, чтобы улучшить уровень благоустройства города Барнаула, сообщили в городском комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда.

Также конкурс стимулирует внедрение новых приемов и методов оформления прилегающей территории, входных групп и витринных окон. Участие в конкурсе повышает и творческий потенциал коллективов предприятий.

Кто может принять участие в конкурсе?

В конкурсе принимают участие предприятия промышленности и потребительского рынка любой формы собственности или организационно-правовой формы. То есть, участвовать могут в том числе и собственники административно-офисных помещений, а также индивидуальные предприниматели.

Куда нужно подать заявку и когда?

Заявки на участие в конкурсе принимают до 11.08.2025 включительно.

Сделать это можно в администрациях районов города Барнаула по месту нахождения предприятий промышленности и потребительского рынка. Либо — отправить на электронную почту в комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула. Адрес почты: juk@barnaul-adm.ru.

Где узнать подробности про конкурс?

Подробнее о конкурсе и его номинациях можно прочитать в Положении.

Также на все вопросы готовы ответить по телефонам: 370467, 370462, 370475.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.