В барнаульском аэропорту возобновили рейсы до Казани

В понедельник вылет назначен на 09:05, а в пятницу — на 08:40

03 мая 2024, 23:01, ИА Амител

Крыло самолета / Фото: unsplash.com

В Барнауле возобновились прямые рейсы до Казани. Как сообщает пресс-служба Минтранса Алтайского края, полеты в столицу Татарстана будут выполнять два раза в неделю: в понедельник и в пятницу.

В понедельник вылет назначен на 09:05, а в пятницу – на 08:40. Перелет занимает 3 часа 20 минут. Вместимость самолета составляет 189 человек. Отметим, что до этого в течение пяти лет рейс выполняли на самолетах, салон которых рассчитан на 50 пассажиров. Билет обойдется от 7 до 18 тысяч рублей.

В общей сложности из Барнаула теперь можно улететь по 12 направлениям, в том числе в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Иркутск, Сургут, Турцию и Таиланд.