Кто такой блогер Илья Ремесло и в чем его обвиняют?
Мужчина расследовал деятельность несистемной оппозиции
18 июля 2026, 15:50, ИА Амител
В Санкт-Петербурге задержали блогера Илью Ремесло. Как сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Сергея Бадамшина, задержание произведено в рамках уголовного дела о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.
По данным следствия, поводом послужили публикации в телеграм-каналах, с которыми связан блогер. В правоохранительных органах отметили, что он совершил деяние по мотиву политической ненависти. Ремесло уже доставили в Москву для проведения следственных действий и избрания меры пресечения.
Басманный суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия и заключил Илью Ремесло под стражу сроком на два месяца. Статья предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Чем известен блогер?
В марте 2026 года блогер оказался в центре внимания после публикации серии постов с резкой критикой российских властей. Вскоре он был госпитализирован в психиатрическую больницу № 3 им. Скворцова-Степанова в Санкт-Петербурге.
Илья Ремесло получил известность как юрист и общественный деятель благодаря расследованиям деятельности несистемной оппозиции. В последние годы он регулярно направлял обращения о признании различных лиц иностранными агентами.
16:12:25 18-07-2026
Кнопкодавов -к ногтю!
16:32:16 18-07-2026
В оппозиции много психических,продолжая новодворской(папа которой борух моисеевич)
23:41:39 18-07-2026
Гость (16:32:16 18-07-2026) В оппозиции много психических,продолжая новодворской(папа ко...
Вы бы хоть узнали в чем там было дело, чтобы не позориться перед всеми. Мужик годами топил за Россию, президента и СВО. Писал патриотические памфлеты, ругал румофобский запад и писал доносы на сограждан. А пару месяцев назад выкатил спич как он разочарован в политике и руководстве страны. Буквально на следующий день родственники его любезно упекли в психушку. Оттуда он вышел и сказал: "Извините, был взволнован и больше так не буду". Теперь вот это.
Очень показательная вся эта история, кого-то мне напоминает...
10:08:30 19-07-2026
Гость (23:41:39 18-07-2026) Вы бы хоть узнали в чем там было дело, чтобы не позорить... Телеведущая и журналистка Ксения Собчак высказалась о задержании юриста и блогера Ильи Ремесло, в отношении которого завели уголовное дело о фейках про российскую армию.
Собчак назвала случившееся ожидаемым и призналась, что не удивлена произошедшим. «Все выглядело так, будто Ремесло сам этого хотел и сам на это напрашивался», — отметила она.
Ещё несколько лет назад Гарик Харламов пошутил об интервью Ксении Собчак: «Из всех интервью, которые брала Ксения Собчак, только скопинский маньяк пошёл в гору».
14:08:11 19-07-2026
"Законно ли задержание и в целом преследование Ильи Ремесло? Нет, не законно.
Является ли это примером политических репрессий? Да, является.
Сочувствую ли я Илье? Ничуть.
Ремесло сам активно продвигал систему беззакония и политических репрессий.
Которая теперь его же и пожирает."
(с)
18:04:23 19-07-2026
Яркий пример того, как каток системы может закатать ярого ее защитника. Понятно, жители АК, которые про самого лучшего тут постоянно кликушествуют?