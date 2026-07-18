Мужчина расследовал деятельность несистемной оппозиции

18 июля 2026, 15:50, ИА Амител

Блогер Илья Ремесло / Фото: телеграм-канал блогера

В Санкт-Петербурге задержали блогера Илью Ремесло. Как сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Сергея Бадамшина, задержание произведено в рамках уголовного дела о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.

По данным следствия, поводом послужили публикации в телеграм-каналах, с которыми связан блогер. В правоохранительных органах отметили, что он совершил деяние по мотиву политической ненависти. Ремесло уже доставили в Москву для проведения следственных действий и избрания меры пресечения.

Басманный суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия и заключил Илью Ремесло под стражу сроком на два месяца. Статья предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Чем известен блогер?

В марте 2026 года блогер оказался в центре внимания после публикации серии постов с резкой критикой российских властей. Вскоре он был госпитализирован в психиатрическую больницу № 3 им. Скворцова-Степанова в Санкт-Петербурге.

Илья Ремесло получил известность как юрист и общественный деятель благодаря расследованиям деятельности несистемной оппозиции. В последние годы он регулярно направлял обращения о признании различных лиц иностранными агентами.