В городе ввели режим повышенной готовности

18 июля 2026, 17:40, ИА Амител

Провал в Новосибирске / Фото: скриншот видео

Масштабный провал грунта в Горском микрорайоне углубился до 16 метров после ночного ливня. Как сообщил первый заместитель мэра Иосиф Кодалаев, текущая глубина котлована сопоставима с высотой шестиэтажного здания.

Чиновник заверил жителей улицы Горской, что угрозы сползания грунта в сторону жилой застройки нет.

Сейчас на объекте развернуты аварийно-восстановительные работы. Сотрудники МУП "Горводоканал" устанавливают временную шпунтовую стенку, которая обезопасит специалистов при ремонте коммуникаций. Параллельно рабочие расчищают дно ямы от строительного мусора и металлических конструкций. Восстановление поврежденного коллектора планируется начать в начале будущей недели.

Причины инцидента

Чрезвычайная ситуация начала развиваться вечером 12 июля у дома № 10. Первопричиной стало повреждение старого канализационного коллектора на пятнадцатиметровой глубине. В результате подмыва грунта произошел разрыв водопроводной магистрали, что ускорило образование пустот.

Ситуация усугубилась 17 июля: интенсивные осадки привели к новому обвалу стенок. На фоне ЧП мэр Максим Кудрявцев ввел в городе режим повышенной готовности.

Ущерб по городу

Стихия ударила и по другим локациям. Горожане публикуют кадры залитых дождем улиц, где уровень воды достигает колен. На дорогах появились промоины, опасные для транспорта. Грозовой фронт оставил без электричества около тысячи домовладений в трех административных районах, сильнее всего пострадал Дзержинский район.

Кроме того, потоки воды размыли основание под трамвайными путями. По факту происшествия прокуратура Ленинского района проводит проверку соблюдения правил эксплуатации сетей и своевременности реакции ответственных ведомств.