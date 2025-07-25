В Госдуме предложили прекратить класть асфальт в лужи

Чтобы через пару месяцев, когда покрытие развалится, не ремонтировать дороги

25 июля 2025, 14:40, ИА Амител

Разбитый асфальт в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутат Госдумы Владимир Плякин направил в Минстрой РФ предложения по изменению регламента укладки дорог, чтобы перестать класть асфальт в лужи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Барнаульской гордумы, председатель алтайского отделения партии "Новые люди" Никита Федюнин.

«Как можно укладывать дорожное полотно прямо в яму с водой, под проливным дождем или даже снегом? Это уже классическая история для нашей страны, когда дорожники решают, что ждать сухой погоды – совсем необязательно. И правда, зачем это, если можно просто сделать два раза? Сначала уложить новый асфальт в лужи, затем, через пару месяцев, когда он развалится, – ремонтировать. Люди в недоумении, но система стабильно и качественно осваивает дорожные фонды», – подчеркнул Федюнин.

Он пояснил, что для решения проблемы, чтобы "остановить этот абсурд", необходимо менять федеральные акты.

Ранее жители Барнаула пожаловались на ремонт дороги поверх луж на улице Малахова.