В Госдуме предложили прекратить класть асфальт в лужи
Чтобы через пару месяцев, когда покрытие развалится, не ремонтировать дороги
25 июля 2025, 14:40, ИА Амител
Депутат Госдумы Владимир Плякин направил в Минстрой РФ предложения по изменению регламента укладки дорог, чтобы перестать класть асфальт в лужи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Барнаульской гордумы, председатель алтайского отделения партии "Новые люди" Никита Федюнин.
«Как можно укладывать дорожное полотно прямо в яму с водой, под проливным дождем или даже снегом? Это уже классическая история для нашей страны, когда дорожники решают, что ждать сухой погоды – совсем необязательно. И правда, зачем это, если можно просто сделать два раза? Сначала уложить новый асфальт в лужи, затем, через пару месяцев, когда он развалится, – ремонтировать. Люди в недоумении, но система стабильно и качественно осваивает дорожные фонды», – подчеркнул Федюнин.
Он пояснил, что для решения проблемы, чтобы "остановить этот абсурд", необходимо менять федеральные акты.
Ранее жители Барнаула пожаловались на ремонт дороги поверх луж на улице Малахова.
14:44:56 25-07-2025
не может быть ! а кто это делает . покажи !
14:46:39 25-07-2025
Вопрос- дума не решает при какой температуре плюшки печь или асфальтом наука не занимается?!!
14:47:34 25-07-2025
Помню Мишустин зимой прилетал. На Павловском тракте клали асфальт при -28'.
И официальные лица, сейчас уже не помню кто. Говорили, что современные технологии позволяют это делать без потери качества
14:52:18 25-07-2025
Гость (14:47:34 25-07-2025) Помню Мишустин зимой прилетал. На Павловском тракте клали ас... А даты слабо вспомнить?
15:18:29 25-07-2025
Гость (14:52:18 25-07-2025) А даты слабо вспомнить?... Согласно данным портала Gismeteo, утром 28 февраля 2021 года температура воздуха в краевой столице была минус 28 градусов.
15:24:31 25-07-2025
Гость (15:18:29 25-07-2025) Согласно данным портала Gismeteo, утром 28 февраля 2021 года... затвердеет быстрее и крепчее.
14:56:44 25-07-2025
Гость (14:47:34 25-07-2025) Помню Мишустин зимой прилетал. На Павловском тракте клали ас... Тогда сказали что особый асфальт кладут, морозовлагоустойчивый. Мы верим. Не надо тут оскорблять нашу веру
14:27:05 26-07-2025
Гость (14:47:34 25-07-2025) Помню Мишустин зимой прилетал. На Павловском тракте клали ас... Это когда все остановки по его маршруту от снега очистили))
14:54:15 25-07-2025
Наберут говорилок трибуннных по объявлению. Потом жители РФ маются
14:56:41 25-07-2025
та што вы?
правда?
а почему сейчас? надо было к 30му году.
у нас же нынче все к 30му году приурочивают
15:44:54 25-07-2025
в барнауле образовалась ОПГ,ворует асфальт,вот прям белым днем срезают и увозят в неизвестном направлении,а дорожники об этом не знают,вот как на пересечении павлика и власихинской..