НОВОСТИОбщество

В Госдуме предложили прекратить класть асфальт в лужи

Чтобы через пару месяцев, когда покрытие развалится, не ремонтировать дороги

25 июля 2025, 14:40, ИА Амител

Разбитый асфальт в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Разбитый асфальт в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутат Госдумы Владимир Плякин направил в Минстрой РФ предложения по изменению регламента укладки дорог, чтобы перестать класть асфальт в лужи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Барнаульской гордумы, председатель алтайского отделения партии "Новые люди" Никита Федюнин.  

«Как можно укладывать дорожное полотно прямо в яму с водой, под проливным дождем или даже снегом? Это уже классическая история для нашей страны, когда дорожники решают, что ждать сухой погоды – совсем необязательно. И правда, зачем это, если можно просто сделать два раза? Сначала уложить новый асфальт в лужи, затем, через пару месяцев, когда он развалится, – ремонтировать. Люди в недоумении, но система стабильно и качественно осваивает дорожные фонды», – подчеркнул Федюнин.

Он пояснил, что для решения проблемы, чтобы "остановить этот абсурд", необходимо менять федеральные акты.

Ранее жители Барнаула пожаловались на ремонт дороги поверх луж на улице Малахова.

Дорожный ремонт инициативы

Комментарии 11

Avatar Picture
серый

14:44:56 25-07-2025

не может быть ! а кто это делает . покажи !

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

14:46:39 25-07-2025

Вопрос- дума не решает при какой температуре плюшки печь или асфальтом наука не занимается?!!

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:47:34 25-07-2025

Помню Мишустин зимой прилетал. На Павловском тракте клали асфальт при -28'.
И официальные лица, сейчас уже не помню кто. Говорили, что современные технологии позволяют это делать без потери качества

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:52:18 25-07-2025

Гость (14:47:34 25-07-2025) Помню Мишустин зимой прилетал. На Павловском тракте клали ас... А даты слабо вспомнить?

  -22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:18:29 25-07-2025

Гость (14:52:18 25-07-2025) А даты слабо вспомнить?... Согласно данным портала Gismeteo, утром 28 февраля 2021 года температура воздуха в краевой столице была минус 28 градусов.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

15:24:31 25-07-2025

Гость (15:18:29 25-07-2025) Согласно данным портала Gismeteo, утром 28 февраля 2021 года... затвердеет быстрее и крепчее.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:56:44 25-07-2025

Гость (14:47:34 25-07-2025) Помню Мишустин зимой прилетал. На Павловском тракте клали ас... Тогда сказали что особый асфальт кладут, морозовлагоустойчивый. Мы верим. Не надо тут оскорблять нашу веру

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:27:05 26-07-2025

Гость (14:47:34 25-07-2025) Помню Мишустин зимой прилетал. На Павловском тракте клали ас... Это когда все остановки по его маршруту от снега очистили))

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:54:15 25-07-2025

Наберут говорилок трибуннных по объявлению. Потом жители РФ маются

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:56:41 25-07-2025

та што вы?
правда?
а почему сейчас? надо было к 30му году.
у нас же нынче все к 30му году приурочивают

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:44:54 25-07-2025

в барнауле образовалась ОПГ,ворует асфальт,вот прям белым днем срезают и увозят в неизвестном направлении,а дорожники об этом не знают,вот как на пересечении павлика и власихинской..

  -13 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров