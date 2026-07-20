В Рубцовске парень подменил два дорогих телефона на муляжи и понадеялся на безнаказанность
Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы
20 июля 2026, 10:43, ИА Амител
Парень со смартфонами / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru
В Рубцовске 28-летний житель заказал на маркетплейсе два дорогих смартфона и в пункте выдачи заказов подменил их на муляжи, сообщает региональное МВД.
«В ходе допроса он пояснил, что надеялся на безнаказанность и совершил хищение с целью дальнейшей перепродажи гаджетов для личного заработка», — рассказали в ведомстве.
Сумма ущерба составила более 164 тысяч рублей. Парню грозит до двух лет лишения свободы за "хищение чужого имущества путем обмана".
Ранее в Барнауле задержали 54-летнюю женщину, которая заказывала ювелирные изделия на маркетплейсе и подменяла их во время примерки.
12:56:48 20-07-2026
Как здесь кто то частенько пишет - А шел к успеху, но сто то пошло не так.
18:26:53 20-07-2026
Ну два факта всего не прошли.
21:26:42 20-07-2026
ну изобретение века, гений