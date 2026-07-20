В Рубцовске парень подменил два дорогих телефона на муляжи и понадеялся на безнаказанность

Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы

20 июля 2026, 10:43, ИА Амител

Парень со смартфонами / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

В Рубцовске 28-летний житель заказал на маркетплейсе два дорогих смартфона и в пункте выдачи заказов подменил их на муляжи, сообщает региональное МВД.

«В ходе допроса он пояснил, что надеялся на безнаказанность и совершил хищение с целью дальнейшей перепродажи гаджетов для личного заработка», — рассказали в ведомстве.

Сумма ущерба составила более 164 тысяч рублей. Парню грозит до двух лет лишения свободы за "хищение чужого имущества путем обмана".

Ранее в Барнауле задержали 54-летнюю женщину, которая заказывала ювелирные изделия на маркетплейсе и подменяла их во время примерки.