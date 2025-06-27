Вдогонку. "Дом.рф" массово "сбрасывает" земли во Власихе под коттеджную застройку
Участки расположены в поле, к ним требуется подвести сети и дороги
27 июня 2025, 09:20, ИА Амител
Сразу три крупных земельных участка в барнаульском пригороде выставили на торги под комплексную застройку. 10 июня 2025 года стало известно о том, что "Дом.рф" ищет инвестора для крупной площадки в 74,2 га. Спустя две недели на аукцион отдали еще две территории – в 63,5 и 57,2 га. В сумме за три участка государство (земли находятся в федеральной собственности) получит почти 55 млн рублей.
Два новых участка расположены на незастроенной территории Власихи, напротив поселка Лесного. Обе территории не огорожены, их ландшафт ровный, есть небольшие земельные отвалы, растут деревья и кустарники.
Участок в 63,5 га во Власихе / Фото: "Дом.рф"
На площадке в 63,5 га, согласно требованиям "Дом.рф", компания-победитель должна построить 61,8-68,7 тыс. квадратных метров жилья. На втором участке (57,2 га) – 55,6-61,8 тыс.
Инвестор (или инвесторы), которые решатся на освоение земель, должны будут подписать с "Дом.рф" договор о комплексном освоении территории. Он жестко диктует условия работы застройщика на участках, сроки строительства и т.д.
Участок в 57,2 га во Власихе / Фото: "Дом.рф"
Так, например, при освоении площадки девелопер должен реализовать не менее пяти типовых проектов с использованием деревянных конструкций, которые определены в реестре Минстроя. Их требуется построить в первую очередь – не позднее двух лет с момента подписания договора. Остальные проекты инвестору нужно согласовать с "Дом.рф".
"Проектные и архитектурные решения объектов капитального строительства жилого назначения, в том числе колористические решения и применяемые в строительстве материалы, подлежат обязательному письменному согласованию с АО "ДОМ.РФ", – указано в документации к торгам.
Всего на освоение территорий отводят девять лет. Торги по продаже земель назначены на 22 и 29 августа 2025 года.
Проекты-первопроходцы
Впервые "Дом.рф" разыграл землю во Власихе в 2023 году. Победителем стала барнаульская компания "Промжилстрой". Сейчас она развивает проект "Лесной-2". По условиям договора с госкомпанией, к 2032 году девелопер должен построить дома, а также все коммуникации, дороги, соцобъекты. В проекте заложены детсад и школа, которые застройщик рассчитывает возвести на федеральные средства.
В марте 2024 года с торгов ушел и соседний участок площадью 54,6 га. Его выкупил многоэтажный застройщик – компания "Инвестиции в будущее". Компания забрала участок за 12,08 млн рублей – это начальная стоимость лота. О своем проекте инвестор еще не заявлял.
09:29:47 27-06-2025
за 194,9га - 55 млн в буджед???
чтот тут не чисто...
09:33:40 27-06-2025
Чёт картинка не впечатляет. Окна в окна, без заборов и оградок, а где машину парковать? А то и 2.
11:25:58 27-06-2025
Гость (09:33:40 27-06-2025) Чёт картинка не впечатляет. Окна в окна, без заборов и оград... это результат проектирования ИИ. Не будет хорошего инженерного образования, все в таком г.. будем жить.
09:34:06 27-06-2025
на 55 можно сделать 4 памятника Федору Михайловичу в разных местах (оптом дешевле)
10:01:05 27-06-2025
чтож будет с пробками там, особенно в час пик, да уж. ума палата строить "мегапослеки" возле сельской дорожки по полосе в каждую сторону...
10:44:45 27-06-2025
Гость (10:01:05 27-06-2025) чтож будет с пробками там, особенно в час пик, да уж. ума па... Плана по количеству километров построенных дорог нет. А по строительству жилья есть
11:59:31 27-06-2025
Езжу в Бобровку к приятелю на чашку чая и вижу картину- стоят вдоль дороги однотипные домишки с окнами друг в друга и с клочком землицы. Ну просто убожество какое-то.
12:19:09 27-06-2025
Гость (11:59:31 27-06-2025) Езжу в Бобровку к приятелю на чашку чая и вижу картину- стоя... Что значит" убожество"! Да все "просвещенные" запады так живут! Бабло застройщикам! Покупателям клетушки!
12:50:02 27-06-2025
Гость (12:19:09 27-06-2025) Что значит" убожество"! Да все "просвещенные" запады так жив... У этих, как вы считаете, "тупых пиндосов", т. н. "фронт-ярд" (участок перед парадным входом) чуть меньше, чем весь, который предлагают под застройку в России. А за домом есть ещё "бэк-ярд", где ставят бассейны, жарят шашлыки и строят отдельный сарай под всякий садовый инвентарь.
12:34:55 27-06-2025
Гость (11:59:31 27-06-2025) Езжу в Бобровку к приятелю на чашку чая и вижу картину- стоя... Видел эти дешевенькие домики продающиеся по огромной цене. Частные дома в Бобровке нааамного привлекательнее. Река лес... Присматриваюсь... 🤥
21:20:24 27-06-2025
комариная плешь