Вдогонку. "Дом.рф" массово "сбрасывает" земли во Власихе под коттеджную застройку

Участки расположены в поле, к ним требуется подвести сети и дороги

27 июня 2025, 09:20, ИА Амител

Коттеджный поселок / Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум" / amic.ru

Сразу три крупных земельных участка в барнаульском пригороде выставили на торги под комплексную застройку. 10 июня 2025 года стало известно о том, что "Дом.рф" ищет инвестора для крупной площадки в 74,2 га. Спустя две недели на аукцион отдали еще две территории – в 63,5 и 57,2 га. В сумме за три участка государство (земли находятся в федеральной собственности) получит почти 55 млн рублей.

Два новых участка расположены на незастроенной территории Власихи, напротив поселка Лесного. Обе территории не огорожены, их ландшафт ровный, есть небольшие земельные отвалы, растут деревья и кустарники.

Участок в 63,5 га во Власихе / Фото: "Дом.рф"

На площадке в 63,5 га, согласно требованиям "Дом.рф", компания-победитель должна построить 61,8-68,7 тыс. квадратных метров жилья. На втором участке (57,2 га) – 55,6-61,8 тыс.

Инвестор (или инвесторы), которые решатся на освоение земель, должны будут подписать с "Дом.рф" договор о комплексном освоении территории. Он жестко диктует условия работы застройщика на участках, сроки строительства и т.д.

Участок в 57,2 га во Власихе / Фото: "Дом.рф"

Так, например, при освоении площадки девелопер должен реализовать не менее пяти типовых проектов с использованием деревянных конструкций, которые определены в реестре Минстроя. Их требуется построить в первую очередь – не позднее двух лет с момента подписания договора. Остальные проекты инвестору нужно согласовать с "Дом.рф".

"Проектные и архитектурные решения объектов капитального строительства жилого назначения, в том числе колористические решения и применяемые в строительстве материалы, подлежат обязательному письменному согласованию с АО "ДОМ.РФ", – указано в документации к торгам.

Всего на освоение территорий отводят девять лет. Торги по продаже земель назначены на 22 и 29 августа 2025 года.

Проекты-первопроходцы

Впервые "Дом.рф" разыграл землю во Власихе в 2023 году. Победителем стала барнаульская компания "Промжилстрой". Сейчас она развивает проект "Лесной-2". По условиям договора с госкомпанией, к 2032 году девелопер должен построить дома, а также все коммуникации, дороги, соцобъекты. В проекте заложены детсад и школа, которые застройщик рассчитывает возвести на федеральные средства.

В марте 2024 года с торгов ушел и соседний участок площадью 54,6 га. Его выкупил многоэтажный застройщик – компания "Инвестиции в будущее". Компания забрала участок за 12,08 млн рублей – это начальная стоимость лота. О своем проекте инвестор еще не заявлял.