Вместе со снегом в Барнаул пришло праздничное настроение. Фото

Всюду начинают появляться новогодние елочки и мерцающие огни

06 декабря 2023, 07:01, ИА Амител

Предновогодний Барнаул / Фото: amic.ru

Декабрь наступил, а значит, можно основательно начинать готовиться к Новому году. Зима, по крайней мере, так решила сделать, судя по погоде. Не отстают, даже опередили ее, торговые центры Барнаула. Почти везде уже установлены огромные елки и развешаны игрушки. У нескольких ТЦ залит каток. Как новогоднему настроению тут не прийти?

Праздничного настроения города вам в нашей фотоленте.