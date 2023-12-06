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Вместе со снегом в Барнаул пришло праздничное настроение. Фото

Всюду начинают появляться новогодние елочки и мерцающие огни

06 декабря 2023, 07:01, ИА Амител

Предновогодний Барнаул / Фото: amic.ru

Декабрь наступил, а значит, можно основательно начинать готовиться к Новому году. Зима, по крайней мере, так решила сделать, судя по погоде. Не отстают, даже опередили ее, торговые центры Барнаула. Почти везде уже установлены огромные елки и развешаны игрушки. У нескольких ТЦ залит каток. Как новогоднему настроению тут не прийти?

Праздничного настроения города вам в нашей фотоленте. 

Барнаул фоторепортажи Новый год
Читайте также в сюжете: Новый год - 2024

Комментарии 8

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Гость

07:08:30 06-12-2023

Ща морозы в минус 30 вам поправят новогоднее настроение)

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Гость

07:25:09 06-12-2023

Ночью снег падал с крыш. На голову попадет, настроение испортится сразу.

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гость

08:27:05 06-12-2023

Вообще считаю, так заранее это все зря. теряется ощущение праздника. Раньше за 7 дней до НГ начинали все украшать, наряжать. А сейчас чуть ли не с октября

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Гость

08:31:30 06-12-2023

гость (08:27:05 06-12-2023) Вообще считаю, так заранее это все зря. теряется ощущение пр... нормально. впереди немецкое рождество. Мы же мультиякультурная страна!

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Гость

10:46:56 06-12-2023

все магазины уже с августа - сентября забиты НГ атрибутами. обесценивают праздник. в детстве наряжали дом/елку 30-31 декабря и это было ЧУДО

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Элен без ребят

10:53:47 06-12-2023

в начале ноября на работе меня назначили ответственной за украшение помещения и фасада. тяну как могу со сроками, чтобы был праздник, а не примелькавшаяся мишура.

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Гость

16:25:14 06-12-2023

Элен без ребят (10:53:47 06-12-2023) в начале ноября на работе меня назначили ответственной за ук... Ты еще и работать между постами на Амике успеваешь?

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Гость

11:18:14 06-12-2023

А минусуют те кто годами наряженную елку не выкидывает?

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