Вместе со снегом в Барнаул пришло праздничное настроение. Фото
Всюду начинают появляться новогодние елочки и мерцающие огни
06 декабря 2023, 07:01, ИА Амител
Предновогодний Барнаул / Фото: amic.ru
Декабрь наступил, а значит, можно основательно начинать готовиться к Новому году. Зима, по крайней мере, так решила сделать, судя по погоде. Не отстают, даже опередили ее, торговые центры Барнаула. Почти везде уже установлены огромные елки и развешаны игрушки. У нескольких ТЦ залит каток. Как новогоднему настроению тут не прийти?
Праздничного настроения города вам в нашей фотоленте.
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07:08:30 06-12-2023
Ща морозы в минус 30 вам поправят новогоднее настроение)
07:25:09 06-12-2023
Ночью снег падал с крыш. На голову попадет, настроение испортится сразу.
08:27:05 06-12-2023
Вообще считаю, так заранее это все зря. теряется ощущение праздника. Раньше за 7 дней до НГ начинали все украшать, наряжать. А сейчас чуть ли не с октября
08:31:30 06-12-2023
гость (08:27:05 06-12-2023) Вообще считаю, так заранее это все зря. теряется ощущение пр... нормально. впереди немецкое рождество. Мы же мультиякультурная страна!
10:46:56 06-12-2023
все магазины уже с августа - сентября забиты НГ атрибутами. обесценивают праздник. в детстве наряжали дом/елку 30-31 декабря и это было ЧУДО
10:53:47 06-12-2023
в начале ноября на работе меня назначили ответственной за украшение помещения и фасада. тяну как могу со сроками, чтобы был праздник, а не примелькавшаяся мишура.
16:25:14 06-12-2023
Элен без ребят (10:53:47 06-12-2023) в начале ноября на работе меня назначили ответственной за ук... Ты еще и работать между постами на Амике успеваешь?
11:18:14 06-12-2023
А минусуют те кто годами наряженную елку не выкидывает?