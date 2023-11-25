До Нового года тем временем 36 дней

25 ноября 2023, 06:55, ИА Амител

Новогодний городок возле ТРЦ "Галактика" / Фото: amic.ru

Полюбившийся барнаульцам городок на парковке ТРЦ "Галактика" уже начали устанавливать. Несколько дней назад, когда стояла морозная погода, здесь начали заливать каток. Сейчас на площадке установлена елка, заборчик, горки и, судя по всему, будет новогодняя юрта. Отсутствие снега никого не смущает и не останавливает. Тепло теплом, а Новый год по расписанию.

Ранее amic.ru писал, где в Барнауле появятся новогодние снежные городки и какими они будут.