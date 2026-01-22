Зеленский прибыл в Швейцарию для встречи с Трампом
Президент Украины примет участие в форуме в Давосе
22 января 2026, 17:00, ИА Амител
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию, его встреча с главой США Дональдом Трампом состоится в 15:00 мск, пишет РИА Новости.
Как сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, Зеленский уже находится в Швейцарии, он примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе и встретится с Трампом.
По данным Telegram-канала "Страна.ua", единственной темой для обсуждения двух лидеров станет вывод украинских войск из Донбасса.
Ранее появлялась информация о том, что Трамп и Зеленский могут заключить в Давосе соглашение о восстановлении Украины. На реализацию "плана процветания" могли направить порядка 800 млрд долларов в течение десяти лет.
17:42:47 22-01-2026
а че не в африке? всем Швейцарию и Куршавель нада. Влип зеля, конечно в Историю Мировую с такой вонью, вовек не развеется
17:52:49 22-01-2026
Ежели зеля добазарится с Трампом о восстановлении Украины это не есть хорошо...
18:12:58 22-01-2026
Зеленский с Трампом. Путин с Уиткофом. Забавно.
19:29:33 22-01-2026
Любезно якшаясь с заокеанским "гегемоном", Зеля себе противоречит: менее ли, чем Украина, суверенны Иран, Венесуэла, Дания (на чей остров Штаты губу раскатали), чтобы подвергаться агрессии, либо угрозам на "законных" или по крайней мере на "приемлемых" основаниях? Почему же "недопустимо" аналогичное обращение с Незалежной, демонстрируемое Московией? Долой двойные стандарты: торжествующий закон джунглей да кошмарит пусть всех и каждого!
19:36:58 22-01-2026
Гость (19:29:33 22-01-2026) Любезно якшаясь с заокеанским "гегемоном", Зеля себе противо... Что позволено Юпитеру...