НОВОСТИПолитика

Зеленский прибыл в Швейцарию для встречи с Трампом

Президент Украины примет участие в форуме в Давосе

22 января 2026, 17:00, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС
Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию, его встреча с главой США Дональдом Трампом состоится в 15:00 мск, пишет РИА Новости.

Как сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, Зеленский уже находится в Швейцарии, он примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе и встретится с Трампом.

По данным Telegram-канала "Страна.ua", единственной темой для обсуждения двух лидеров станет вывод украинских войск из Донбасса.

Ранее появлялась информация о том, что Трамп и Зеленский могут заключить в Давосе соглашение о восстановлении Украины. На реализацию "плана процветания" могли направить порядка 800 млрд долларов в течение десяти лет.

Эммануэль Макрон звонит Дональду Трампу / стоп-кадр с видео FranceTV / X

Появились кадры неофициального разговора Трампа и Макрона о Зеленском

Французский политик сообщил американскому коллеге о согласии лидера Украины на предложение о 30-дневном прекращении огня
НОВОСТИПолитика

международные отношения Дональд Трамп

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

17:42:47 22-01-2026

а че не в африке? всем Швейцарию и Куршавель нада. Влип зеля, конечно в Историю Мировую с такой вонью, вовек не развеется

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кость

17:52:49 22-01-2026

Ежели зеля добазарится с Трампом о восстановлении Украины это не есть хорошо...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

18:12:58 22-01-2026

Зеленский с Трампом. Путин с Уиткофом. Забавно.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:29:33 22-01-2026

Любезно якшаясь с заокеанским "гегемоном", Зеля себе противоречит: менее ли, чем Украина, суверенны Иран, Венесуэла, Дания (на чей остров Штаты губу раскатали), чтобы подвергаться агрессии, либо угрозам на "законных" или по крайней мере на "приемлемых" основаниях? Почему же "недопустимо" аналогичное обращение с Незалежной, демонстрируемое Московией? Долой двойные стандарты: торжествующий закон джунглей да кошмарит пусть всех и каждого!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:36:58 22-01-2026

Гость (19:29:33 22-01-2026) Любезно якшаясь с заокеанским "гегемоном", Зеля себе противо... Что позволено Юпитеру...

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров