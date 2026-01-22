Зеленский прибыл в Швейцарию для встречи с Трампом

Президент Украины примет участие в форуме в Давосе

22 января 2026, 17:00, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию, его встреча с главой США Дональдом Трампом состоится в 15:00 мск, пишет РИА Новости.

Как сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, Зеленский уже находится в Швейцарии, он примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе и встретится с Трампом.

По данным Telegram-канала "Страна.ua", единственной темой для обсуждения двух лидеров станет вывод украинских войск из Донбасса.

Ранее появлялась информация о том, что Трамп и Зеленский могут заключить в Давосе соглашение о восстановлении Украины. На реализацию "плана процветания" могли направить порядка 800 млрд долларов в течение десяти лет.