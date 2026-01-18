НОВОСТИПолитика

Появились кадры неофициального разговора Трампа и Макрона о Зеленском

Французский политик сообщил американскому коллеге о согласии лидера Украины на предложение о 30-дневном прекращении огня

18 января 2026, 08:56, ИА Амител

Эммануэль Макрон звонит Дональду Трампу / стоп-кадр с видео FranceTV / X
В Сети обнародовали записи беседы между президентом США Дональдом Трампом и главой Франции Эммануэлем Макроном, состоявшейся 10 мая 2025 года. Видеоматериал был представлен FranceTV на платформе X.

В ходе разговора французский лидер информирует своего американского партнера о принятии украинским президентом Владимиром Зеленским инициативы, касающейся месячного перемирия.

На записи видно, как Эммануэль Макрон, завершив переговоры c Владимиром Зеленским, британским премьером Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем, совершает звонок Дональду Трампу, принося извинения за столь ранний звонок. 

Он задает вопрос о возможности повторного соединения с американским президентом через пару минут, но уже при участии других лидеров.

Впоследствии он уведомляет о согласии украинской стороны с предложением, выдвинутым главой Белого дома.

«Отлично! Нобелевская премия за это!» – восклицает Трамп, назвав французского коллегу "величайшим".

Ранее Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине затягивается из-за Зеленского. Глава Белого дома уверен, что Владимир Путин демонстрирует готовность к прекращению конфликта.

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

08:57:45 18-01-2026

Всё как мы и хотели!
Ура!

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

10:40:09 18-01-2026

Для чего месячное перемирие? Давно известно и понятно, ждём заявления о признании нацизма и границ.. Далее по плану.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:56:36 18-01-2026

dok_СФ (10:40:09 18-01-2026) Для чего месячное перемирие? Давно известно и понятно, ждём ... Долго ждать придётся, а возможно и не просто ждать. Такие вот варианты даже не рассматривает ни кто. Кроме ток-шоу на федеральных каналах.
Вы вот попробуйте найти хоть одно упоминание из Анкориджа или "мирного плана" про Херсон. Там только первые три буквы

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

13:34:02 18-01-2026

Гость (10:56:36 18-01-2026) Долго ждать придётся, а возможно и не просто ждать. Такие во... Ваша правда (отчасти), будем ждать и не только..

  -4 Нравится
Ответить
