Появились кадры неофициального разговора Трампа и Макрона о Зеленском

Французский политик сообщил американскому коллеге о согласии лидера Украины на предложение о 30-дневном прекращении огня

18 января 2026, 08:56, ИА Амител

Эммануэль Макрон звонит Дональду Трампу / стоп-кадр с видео FranceTV / X

В Сети обнародовали записи беседы между президентом США Дональдом Трампом и главой Франции Эммануэлем Макроном, состоявшейся 10 мая 2025 года. Видеоматериал был представлен FranceTV на платформе X.

В ходе разговора французский лидер информирует своего американского партнера о принятии украинским президентом Владимиром Зеленским инициативы, касающейся месячного перемирия.

На записи видно, как Эммануэль Макрон, завершив переговоры c Владимиром Зеленским, британским премьером Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем, совершает звонок Дональду Трампу, принося извинения за столь ранний звонок.

Он задает вопрос о возможности повторного соединения с американским президентом через пару минут, но уже при участии других лидеров.

Впоследствии он уведомляет о согласии украинской стороны с предложением, выдвинутым главой Белого дома.

«Отлично! Нобелевская премия за это!» – восклицает Трамп, назвав французского коллегу "величайшим".

Ранее Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине затягивается из-за Зеленского. Глава Белого дома уверен, что Владимир Путин демонстрирует готовность к прекращению конфликта.