Трамп и Зеленский готовят договор о 800 млрд долларов на восстановление Украины

Европейские чиновники дали украинскому лидеру несколько рекомендаций

10 января 2026, 08:32, ИА Амител

Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп и глава Украины Владимир Зеленский в ближайшее время могут заключить в Давосе масштабное соглашение о восстановлении страны. Об этом со ссылкой на западных и украинских чиновников сообщает британская газета Telegraph, информацию которой публикует РИА Новости.

«По словам украинских чиновников, план процветания направлен на привлечение около 800 миллиардов долларов в течение десяти лет для восстановления Украины и перезапуска ее экономики», – пишет британское издание.

Изначально Владимир Зеленский планировал посетить с этим вопросом Вашингтон, однако его европейские союзники предложили альтернативу – встречу на полях экономического форума в Давосе, который пройдет с 19 по 23 января 2026 года.

Как отмечают источники, европейские чиновники также рекомендовали украинскому лидеру не форсировать переговоры с Трампом, считая, что текущая позиция американской администрации способствует стремлению завершить конфликт на выгодных для Киева условиях.

В конце декабря Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина, возможно, находятся как никогда на близком расстоянии от разрешения существующего конфликта.