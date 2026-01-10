Трамп и Зеленский готовят договор о 800 млрд долларов на восстановление Украины
Европейские чиновники дали украинскому лидеру несколько рекомендаций
10 января 2026, 08:32, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп и глава Украины Владимир Зеленский в ближайшее время могут заключить в Давосе масштабное соглашение о восстановлении страны. Об этом со ссылкой на западных и украинских чиновников сообщает британская газета Telegraph, информацию которой публикует РИА Новости.
«По словам украинских чиновников, план процветания направлен на привлечение около 800 миллиардов долларов в течение десяти лет для восстановления Украины и перезапуска ее экономики», – пишет британское издание.
Изначально Владимир Зеленский планировал посетить с этим вопросом Вашингтон, однако его европейские союзники предложили альтернативу – встречу на полях экономического форума в Давосе, который пройдет с 19 по 23 января 2026 года.
Как отмечают источники, европейские чиновники также рекомендовали украинскому лидеру не форсировать переговоры с Трампом, считая, что текущая позиция американской администрации способствует стремлению завершить конфликт на выгодных для Киева условиях.
В конце декабря Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина, возможно, находятся как никогда на близком расстоянии от разрешения существующего конфликта.
08:57:10 10-01-2026
Прискорбно, на восстановление Украины, будут драть Россию, как когда то Германию за ее проделки в двадцатом веке.
21:11:44 11-01-2026
Так и работают репарации
09:36:34 10-01-2026
Удивлён цифрой, а почему не 8 триллионов. Как там в одном фильме "Проси больше, он даст"
11:08:23 10-01-2026
рано еще об этом думать
расчет должен вестись от территории, которая останется от Украины
но Трампа подгоняет и гложет алчность - прибрать к рукам российские замороженные миллиарды, в конечном итоге, они уйдут в Америку, как было в время второй мировой. История повторяется.
22:47:26 10-01-2026
Да этих денег не хватит даже на восстановление теплоснабжения Киева