Жительница Барнаула пожаловалась на мужчину, который домогается девушек в автобусах

Девушка подробно описала внешность мужчины

08 мая 2026, 17:14, ИА Амител

Автобус / Фото: amic.ru

Жительница Барнаула пожаловалась на мужчину, который, по ее словам, домогался пассажирок в общественном транспорте. О случившемся девушка рассказала в паблике "Инцидент Барнаул".

По словам горожанки, инцидент произошел в автобусе №47. Она утверждает, что во время поездки в переполненном салоне мужчина намеренно прикасался к ней.

Автор публикации отметила, что пассажир показался ей знакомым. По ее словам, несколько лет назад она уже видела этого мужчину в автобусе №60, где он якобы вел себя аналогичным образом — приставал к пассажирам и наваливался на детей.

Девушка подробно описала внешность мужчины. По ее словам, на вид ему около 40–50 лет, он плотного телосложения, лысый, с голубыми глазами, был одет в синюю куртку. Среди примет она также указала выраженные особенности кожи лица.

«Будьте осторожны. Он действует в давке, орудует явно не первый год», — написала жительница Барнаула.

Официальных комментариев от правоохранительных органов по поводу публикации пока не поступало.

Напомним, читательница amic.ru рассказала о конфликте из-за способа оплаты в автобусе № 47. Водитель потребовал рассчитаться за проезд переводом или наличными, несмотря на то, что терминал был. Не получив желаемого, он закрыл двери и не выпускал пассажиров из автобуса.