Жительница Барнаула пожаловалась на мужчину, который домогается девушек в автобусах
Девушка подробно описала внешность мужчины
08 мая 2026, 17:14, ИА Амител
Жительница Барнаула пожаловалась на мужчину, который, по ее словам, домогался пассажирок в общественном транспорте. О случившемся девушка рассказала в паблике "Инцидент Барнаул".
По словам горожанки, инцидент произошел в автобусе №47. Она утверждает, что во время поездки в переполненном салоне мужчина намеренно прикасался к ней.
Автор публикации отметила, что пассажир показался ей знакомым. По ее словам, несколько лет назад она уже видела этого мужчину в автобусе №60, где он якобы вел себя аналогичным образом — приставал к пассажирам и наваливался на детей.
Девушка подробно описала внешность мужчины. По ее словам, на вид ему около 40–50 лет, он плотного телосложения, лысый, с голубыми глазами, был одет в синюю куртку. Среди примет она также указала выраженные особенности кожи лица.
«Будьте осторожны. Он действует в давке, орудует явно не первый год», — написала жительница Барнаула.
Официальных комментариев от правоохранительных органов по поводу публикации пока не поступало.
Напомним, читательница amic.ru рассказала о конфликте из-за способа оплаты в автобусе № 47. Водитель потребовал рассчитаться за проезд переводом или наличными, несмотря на то, что терминал был. Не получив желаемого, он закрыл двери и не выпускал пассажиров из автобуса.
19:31:30 08-05-2026
Он меня изнасиловал!!!! А я и не против была... Любой скажет. Если девушка не хочет. Никто на неё не вскочет. Попробуй в автобусе нечаяно в давке тронь кого нибудь особенно женского пола. Такой скандал получишь на весь автобус. Жизни не рад будешь. А здесь наверно на весь автобус два человека ехало(конечно я знаю как ходит 47) и девушка узнала мужчину с которым у неё несколько лет назад в автобусе 60 произошло маленькое приключение и организовала с ним давку. Таких провокаторш полно. Некоторых по их словам по три раза на дню насилуют. Сами лезут и в последний самый момент- Ты что нет!!!! Короче Шурыгина -248. Была такая. Которая за один раз на вечеринке переспала с двумя парнями. Но при этом один её изнасиловал а с другим она любовью занималась.
19:33:26 08-05-2026
Лысый из бразерс?
19:42:31 08-05-2026
Ты лучше себя опиши. Что бы тебя за километр обходить. А то не дай бог где нибудь рядом с тобой оказаться. Вечная жертва не не его. Несчастной и грубой любви. Героиня аниме.
19:49:27 08-05-2026
Вспомнила маньяка и вместо того что бы уйти от него организовала с ним контакт. Лезут сами. А потом ты что я не такая я жду трамвая. Я чистой любви хочу. Или самое прикольное- " Сначала женись!!!".
20:01:35 08-05-2026
Потребность в сексе знать себя даёт -
"Охальник" к дамам инстинктивно льнёт...
21:38:39 08-05-2026
112 звонишь и удерживаешь, получаешь медаль и поимку педофила
10:17:40 09-05-2026
В 27 одна неадекватная ездит, которая постоянно врещит, что ее личное пространство нарушается. Родители, сводите дочь к психиатру! Там реально помощь требуется.
11:18:21 09-05-2026
Хоть один попался сознательный. Вник же в демографическую проблему страны и решил помочь ее исправить.
11:08:58 12-05-2026
Была такая история, еще камеры нигде не стояли
с работы забирала много вещей и села в полный автобус, место за перегородкой сразу за водителем
и подошел мужчина- почти дед, стал наваливаться и тереться о плечо, обернулась а в салоне уже и нет никого... кондуктор далеко
вобщем выбежала скорее