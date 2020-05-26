Сколько заболевших в Алтайском крае?

79 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. Таким образом, заболевших в регионе

За минувшие сутки:

в Барнауле выявили 56 новых случаев;

в Новоалтайске – 5;

в Змеиногорском районе – 3;

в Усть-Калманском районе – 2;

в Благовещенском районе – 2;

в Солонешенском районе – 2;

в Бийске – 2;

в Камне-на-Оби – 1;

в Славгороде – 1;

в Тюменцевском районе – 1;

в Косихинском районе – 1;

в Кулундинском районе –1;

в Бурлинском районе – 1;

в Шипуновском районе – 1.

Краевая столица – лидер этого рейтинга уже несколько дней. В Барнауле уже 666 заболевших, а население продолжает игнорировать требования масочного режима.

В больницах в тяжелом состоянии находятся 34 пациента, из них 12 на аппарате ИВЛ. Выздоровевших уже 672 человека.