Новый серьезный скачок числа зараженных и еще три человека с COVID-19 скончались в больнице. Только вот барнаульцы забыли о пандемии и открыли пляжный сезон. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
За минувшие сутки:
- в Барнауле выявили 56 новых случаев;
- в Новоалтайске – 5;
- в Змеиногорском районе – 3;
- в Усть-Калманском районе – 2;
- в Благовещенском районе – 2;
- в Солонешенском районе – 2;
- в Бийске – 2;
- в Камне-на-Оби – 1;
- в Славгороде – 1;
- в Тюменцевском районе – 1;
- в Косихинском районе – 1;
- в Кулундинском районе –1;
- в Бурлинском районе – 1;
- в Шипуновском районе – 1.
Краевая столица – лидер этого рейтинга уже несколько дней. В Барнауле уже 666 заболевших, а население продолжает игнорировать требования масочного режима.
В больницах в тяжелом состоянии находятся 34 пациента, из них 12 на аппарате ИВЛ. Выздоровевших уже 672 человека.
Еще три человека, у которых ранее выявили коронавирус, скончались в Алтайском крае.
Таким образом, за время пандемии в регионе умерли уже 15 человек с коронавирусом.
При этом COVID-19, по данным оперштаба, стал причиной смерти в семи случаях. Два человека скончались из-за сопутствующих заболеваний. По остальным летальным исходам продолжается экспертиза, результаты станут известны позже.
26 мая власти проверили, как сотрудники строительных площадок Барнаула соблюдают требования режима повышенной готовности. Обследовали шесть таких строек, которые находятся на проспекте Энергетиков, улицах Попова, Солнечная Поляна, Лазурная, Бабуркина.
Оказалось, что на двух площадках работники не проводили регулярной дезинфекции помещений, не измеряли ежедневно температуру тела и не носили масок.
Руководителям этих организаций вручили копии постановления главного санитарного врача Алтайского края. В документе прописан порядок проведения необходимых профилактических мер.
Материалы проверки направили для рассмотрения в краевое управление Роспотребнадзора.
Сотрудники штаба ГО и ЧС совместно с комитетом по развитию предпринимательства проверили, как продавцы "Петровского рынка" в Барнауле соблюдают масочный режим.
Из 12 торговых объектов нарушения нашли только в трех. На сотрудников составили административные акты.
Кстати, в регионе ужесточили наказания за несоблюдение масочного режима на предприятиях. Теперь штраф для ИП составляет от 50 до 150 тысяч рублей, а для юрлиц – от 200 до 500 тысяч рублей.
Из-за коронавируса выпускники будут сдавать ЕГЭ в июле. Рособрнадзор скорректировал расписание. И оно теперь выглядит так:
- 29 и 30 июня пройдут пробные ЕГЭ, но дети на них присутствовать не будут;
- с 3 по 23 июля – основной этап сдачи ЕГЭ;
- 24 и 25 июля – резервные дни сдачи;
- с 3 по 8 августа экзамены пойдут сдавать те, кто по уважительным причинам не попал в основной этап.
Подробнее об этом и о том, как пройдет ЕГЭ-2020, читайте в материале amic.ru.
Столбики термометров в Барнауле перевалили за отметку +30 градусов, и жители города потянулись на городской пляж.
Пляжный сезон пока не открыт: не позволяет эпидобстановка. До сих пор в Барнауле ежедневно выявляют десятки новых зараженных.
Но, несмотря на это и действующий режим повышенной готовности, барнаульцы вовсю отдыхают на острове Помазкин.
Молодежный форум "Алтай. Точки. Роста" в Алтайском крае не отменили, а перенесли на осень.
Изменится и место проведения. Уже точно известно, что форум в 2020 году пройдет не на территории "Сибирского подворья" под Белокурихой, а в другом месте, где еще более красивая природа. Но где именно – скажут позже.
Несмотря на то, что до "АТР" еще целое лето, подготовка к нему уже началась. В начале июня Управление молодежной политики запускает несколько онлайн-мероприятий. Первым из них станет "встреча" с Андреем Худолеевым, зампредседателя совета ассамблеи народов России по вопросам национальной политики в молодежной среде.
Организаторы ожидают такого же большого количества гостей, в том числе и из Москвы, как и в прежние годы.
Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях
- как оформить больничный работающим пенсионерам в мае 2020;
- как получить пропуск, если летишь в Москву;
- как оформить медкнижку не выходя из дома;
- как в Алтайском крае работают ЗАГСы и можно ли жениться;
- что такое беспроцентный кредит и кому его могут не дать;
- как поменять паспорт во время пандемии.
О детях
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- когда закончится учебный год в школах;
- что будет с ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году из-за коронавируса,
- как пройдет приемная кампания в вузах и что изменится,
- расписание ЕГЭ-2020.
О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за туры, которые отменили из-за коронавируса.
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет.
Об отдыхе и развлечениях
- когда откроются санатории и каким теперь будет отдых;
- когда звездные артисты вернутся с концертами в Барнаул,
- когда заработают санатории и как изменится отдых.
Что еще почитать и посмотреть 26 мая:
Вьетнам, Турция, Эмираты. Есть ли у россиян шансы отдохнуть за границей летом-2020
Мир после зомби-апокалипсиса. Барнаульцы в Италии и Испании о жизни после карантина
Что происходит с рынком труда на Алтае и стоит ли менять работу сейчас
Интервью с главным алтайским депутатом о коронавирусе, масках и запретах
Новый выпуск "Переговорки" с зампредседателя комитета по здравоохранению АКЗС Ириной Солнцевой о врачах, лечащих людей с COVID на Алтае.
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