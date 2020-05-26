Сезон не открыт? Не, не слышали. Барнаульцы активно отдыхают на городском пляже

Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru
Коронавирус коронавирусом, запреты запретами, а жара жарой. Столбики термометров перевалили за отметку +30 градусов, и барнаульцы потянулись на городской пляж. Не сказать, что на острове Помазкин ажиотаж, но отдыхающие есть. Музыка и различные напитки также присутствуют.
Напомним, что пляжный сезон в Барнауле еще не открыт. По планам городской администрации, это должно произойти 12 июня, однако все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе и регионе.
В МЧС подчеркивают, что ни одного разрешенного места для купания в Алтайском крае нет. В мае уже произошло несколько несчастных случаев на воде. В том числе утонул 13-летний подросток.
Комментарии
Можно было перепись быдла устроить.....
Ну вообще то граждан свободы никто не лишал! Или уже всех заочно арестовали? Не удивлюсь, с нашей властью и такое ожидать можно!
Анекдот:
100% российских чиновников ответили "Нет" на вопрос: "Полетите ли вы в этом году отдыхать за границу?
Нет, я полечу только полы помыть в своем дома и вернусь - 50%
Нет, я отвезу только свою семью, а сам вернусь - 50%
Никто ж не умрет
А Кто есть быдло, по вашему? Те Кто отдыхает?
Я сегодня тож поеду после работы
Пляжный сезон не открыт, разрешенных мест для купания нет, но есть лежаки, музыка и различные напитки? как администрация города прокомментирует это? Хороший вопрос для мэра города.
Молодцы Барнаульцы,УВАЖАЮ!!!
На таком солнце, да на свежем воздухе риск заразиться вирусом минимален. Почему не купаться? Лето в Сибири короткое, каждый погожий день надо использовать.