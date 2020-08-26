Число переболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае превысило 10 тысяч. Торжественные линейки в День знаний пройдут во всех школах региона, но не для всех классов. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
70 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. Теперь в регионе 11 387 инфицированных, среди них 955 детей.
Еще 29 заболевших зарегистрировали в Барнауле, 8 – в Панкрушихинском районе, 7 – в Михайловском районе, по 5 – в Рубцовске и Славгороде. Остальные 16 зараженных проживают в других районах и городах региона.
Из больниц за весь период уже выписали более 10 тысяч выздоровевших. Сейчас проходят лечение 1052 заболевших. В тяжелом состоянии находятся 109 пациентов, а на аппарате ИВЛ – 31.
За время пандемии в регионе скончались 317 человек, за прошедшие сутки – 4 пациента. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти только у 117 человек.
1 сентября торжественные линейки пройдут во всех школах Алтайского края. Но присутствовать на них могут только ученики 1, 9 и 11 классов.
День знаний организуют "при соблюдении всех требований безопасности", отметили в пресс-службе Минобрнауки. Причем, по словам министра Максима Костенко, особое внимание уделят школам, в которых занимается более 500 детей. Известно также, что линейки пройдут на улице (если позволит погода).
Пресс-секретарь главы Республики Алтай Олега Хорохордина Михаил Максимов заразился коронавирусом.
"Кроме температуры – кашель и небольшая ломота в теле. Очень неприятный, страшный вирус. Никогда так не болел и, если честно, за всю жизнь ни разу не лежал в больнице и не уходил на больничный. Все когда-то в первый раз", – написал Максимов на своей странице в Facebook.
Ближайшее время он проведет в больнице. Максимов попросил всех отказаться от выездов за пределы региона, а также носить маски.
По данным оперштаба на 26 августа, в республике за весь период зарегистрировали 2075 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Он отметил, что родители из некоторых регионов уже пожаловались ему на сбор денег в школах на маски и антисептики. Министерство направило соответствующие письма о том, что это недопустимо и деньги должны выделяться из регионального бюджета.
А в комитете по образованию Барнаула добавили, что обязательный сбор денег с родителей на приобретение какого-либо оборудования, сопутствующих или расходных материалов является незаконным, и призвали сообщать о таких нарушениях по телефонам 569-022, 569-028.
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О работе
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О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
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