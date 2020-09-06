Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 161

В Алтайском крае зафиксирован 61 новый случай заражения коронавирусом и с этим показателем регион занял 26 место в России. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 6 сентября – в подборке amic.ru.
За прошедшие сутки в регионе зафиксирован еще 61 случай заражения коронавирусом.
По муниципалитетам новые случаи заражения распределились так: Барнаул – 36, Рубцовск – 7, Бийск, Славгород – по 3 заболевших, Заринск, Яровое – по 2, Новоалтайск, Бийский, Волчихинский, Краснощековский, Павловский, Родинский, Тогульский, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.
Кроме того, скончались еще два пациента. Оба от COVID-2019.
В РФ за сутки зафиксировано 5195 случаев заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных в России составляет 1 025 505 человек. В настоящее время в стране лечение проходят 166 736 пациентов.
Алтайский край с показателем в 61 случай заражения занял 26 место.
За прошедшие сутки в Республике Алтай выявлен 31 новый случай заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у 11 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у четырех детей; у семи жителей Кош-Агачского района, в том числе у четырех детей; у четырех жителей Майминского района, в том числе у одного ребёнка; у трёх жителей Турочакского района; у двух жителей Чойского района; у двух жителей Шебалинского района; у жителей Усть-Коксинского и Улаганского районов.
Всего в регионе подтверждено 2319 случаев заражения.
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях
- что такое беспроцентный кредит и кому его могут не дать;
- новые изменения в коронавирусный указ: что теперь можно;
- пенсионерам продлили самоизоляцию: что это означает;
- где необходимо носить маски и что в этом изменилось.
О детях и учебе
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- как получить повторные выплаты на ребенка.
О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за отмененный рейс,
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет.
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет
- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
Об отдыхе и развлечениях
- купальный сезон завершен, но зато открыты осенняя охота, кинотеатры и бассейны;
- как обслужат клиентов кафе и рестораны после послабления мер профилактики;
- в какие страны можно улететь.
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