Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 161

У соседей

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявлен 31 новый случай заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у 11 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у четырех детей; у семи жителей Кош-Агачского района, в том числе у четырех детей; у четырех жителей Майминского района, в том числе у одного ребёнка; у трёх жителей Турочакского района; у двух жителей Чойского района; у двух жителей Шебалинского района; у жителей Усть-Коксинского и Улаганского районов.

Всего в регионе подтверждено 2319 случаев заражения.