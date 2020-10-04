Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 189

У соседей

За сутки в Республике Алтай выявили 98 новых случаев заражения коронавирусом.

Диагноз подтвердился у 40 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у девяти детей; у 26 жителей Кош-Агачского района, в том числе у шести детей; у 17 жителей Майминского района, в том числе у двух детей; у пяти жителей Онгудайского района; у четырех жителей Турочакского района, в том числе у одного ребенка; у трех жителей Шебалинского района; у двух жителей Чойского района; у одного жителя Улаганского района.

Всего в Горном Алтае подтвердили 3967 случаев заражения.