Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 189

Количество зараженных в Алтайском крае продолжает расти, скачок случаев инфицированных в Бийске не связывают со вспышкой, а в ковидной больнице скончался известный алтайский диктор Сергей Марков. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 4 октября – в подборке amic.ru.
За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 105 новых заболевших коронавирусом. Общее число больных достигло 14 230.
Новые случаи распределились следующим образом: Барнаул – 4, Бийск – 40, Рубцовск – 11, Тальменский район – 6, Троицкий, Рубцовский районы – по 5 заболевших, Мамонтовский, Родинский районы – по 4 заболевших, Волчихинский, Ребрихинский районы – по 3 заболевших, Заринск, Бийский, Ельцовский, Михайловский, Смоленский, Угловский районы – по 2 заболевших, Белокуриха, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Баевский, Ключевский, Локтевский, Советский, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.
В тяжелом состоянии находятся 272 пациента. 87 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
Региональный Роспотребнадзор заявил, что резкий рост числа зараженных коронавирусом в Бийске не связан со вспышкой. 4 октября в городе выявили сразу 40 новых случаев.
Из 40 зараженных в Бийске – 7 детей (4 школьника из разных школ, 2 случая среди детей, посещающих детский сад (из домашнего очага), 1 ребенок до 1 года), 33 взрослых. Из них 6 медработников, обследованных в рамках мониторинга, по 1 случаю среди сотрудников 17 предприятий и организаций, 10 – лица старше 60 лет (пенсионеры).
На 80-м году жизни скончался известный диктор алтайского телевидения и журналист Сергей Марков.
В последнее время он находился в горбольнице № 5, где проходил лечение от коронавирусной инфекции.
Точная причина смерти неизвестна.
За сутки в Республике Алтай выявили 98 новых случаев заражения коронавирусом.
Диагноз подтвердился у 40 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у девяти детей; у 26 жителей Кош-Агачского района, в том числе у шести детей; у 17 жителей Майминского района, в том числе у двух детей; у пяти жителей Онгудайского района; у четырех жителей Турочакского района, в том числе у одного ребенка; у трех жителей Шебалинского района; у двух жителей Чойского района; у одного жителя Улаганского района.
Всего в Горном Алтае подтвердили 3967 случаев заражения.
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- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
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