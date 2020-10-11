Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 195

+162 заболевших и шесть смертей

В Алтайском крае 11 октября выявили 162 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии число инфицированных в крае достигло 15 169.

Больше всего заразившихся насчитали в Барнауле – 53 человека. Далее следуют: Алейск – 14, Тальменский район – 10, Новоалтайск – 9, Бийск – 8, Рубцовск, Шелаболихинский район – по 7 заболевших, Белокуриха, Первомайский, Смоленский, Усть-Пристанский районы – по 6 заболевших, Алейский, Топчихинский районы – по 5 заболевших, Калманский район – 4, Заринск – 3, Камень-на-Оби, Крутихинский, Троицкий, Целинный районы – по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Быстроистокский, Косихинский, Усть-Калманский, Чарышский районы – по 1 заболевшему.

За сутки скончались еще шесть пациентов, зараженных коронавирусом. Общее количество летальных случаев достигло 584.