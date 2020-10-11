Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 195

В Алтайском крае выявили еще 162 заболевших коронавирусом, регион вновь поднялся в федеральном рейтинге по суточному приросту больных, но тем временем в крае продолжается осенний призыв. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 11 октября – в подборке amic.ru.
В Алтайском крае 11 октября выявили 162 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии число инфицированных в крае достигло 15 169.
Больше всего заразившихся насчитали в Барнауле – 53 человека. Далее следуют: Алейск – 14, Тальменский район – 10, Новоалтайск – 9, Бийск – 8, Рубцовск, Шелаболихинский район – по 7 заболевших, Белокуриха, Первомайский, Смоленский, Усть-Пристанский районы – по 6 заболевших, Алейский, Топчихинский районы – по 5 заболевших, Калманский район – 4, Заринск – 3, Камень-на-Оби, Крутихинский, Троицкий, Целинный районы – по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Быстроистокский, Косихинский, Усть-Калманский, Чарышский районы – по 1 заболевшему.
За сутки скончались еще шесть пациентов, зараженных коронавирусом. Общее количество летальных случаев достигло 584.
На сегодня Алтайский край по суточному приросту заболевших коронавирусом занял 12-е место среди всех регионов России.
Больше всего больных выявили в Москве (+4501 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+528) и Московской области (+419).
При этом всего в стране за прошедшие сутки зафиксировали 13 634 случая COVID-19, вновь обновив суточный рекорд.
Осенняя призывная кампания в Алтайском крае продолжается с соблюдением всех противоэпидемических мер предосторожности.
Перед отправкой на краевой призывной пункт призывников отправляют на барьерный контроль, где им замеряют температуру и проверяют наличие симптомов коронавируса, а затем – делают тест на COVID-19.
По словам военного комиссара региона Марата Усманова, в ходе призыва из Алтайского края в армию не отправили ни одного зараженного коронавирусом новобранца. При этом всего во время проверок признаки COVID-19 выявили у 15 парней.
Всего же до конца года из региона отдавать долг родине отправятся 2500 призывников.
За прошедшие сутки в Горном Алтае выявили 81 новый случай коронавируса. Больше всего заразившихся насчитали в Горно-Алтайске (+38 человек), а также в Майминском (+27) и Ондугайском (+10) районах.
Общее число заболевших в регионе теперь составляет 4595. Выздоровели 3328 человек, в том числе 43 – за последние сутки.
С начала пандемии в республике скончались 25 пациентов с коронавирусом. В 21 случае причиной смерти стал COVID-19.
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- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет,
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- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике:
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет
- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
Об отдыхе и развлечениях:
- как работают кинотеатры и бассейны;
- как обслужат клиентов кафе и рестораны после послабления мер профилактики.
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Комментарии
Как может быть в Барнауле 54, а в Горно-Алтайск, который в 10 раз меньше - 38? Цифра края, явно в статистическом коридоре, но что делать с реальными больными, которым не делают тест, а они ходят и заражают
Врач отказывает делать тест больному со всеми явными симптомами короновируса, аргументируя "приобретаем коллективный иммунитет". Вот так и борется наш край с заразой. Естественный отбор начался!