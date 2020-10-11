Два барнаульца украли стретч-пленку почти на 1,2 млн рублей

Представитель одной из барнаульских организаций по продаже и производству бумаги обратился в полицию с заявлением о краже. С августа по октябрь 2020 года неизвестные похитили стретч-пленку для машинной упаковки на 1 млн 140 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, по подозрению в совершении преступления правоохранители задержали двух ранее судимых жителей Барнаула. Вскоре выяснилось, что один из них работал оператором на производстве и захотел украсть имущество предприятия. Мужчина предложил коллеге совершить кражу совместно, тот согласился.
"С августа по октябрь текущего года подозреваемые в течение рабочей смены грузили стретч-пленку на транспортную тару и вывозили на тележке на улицу, где перегружали в машину подозреваемого. Похищенную пленку мужчины продавали через сайты бесплатных объявлений, а денежные средства делили равными долями", – говорится в сообщении.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере".
Комментарии
Что охраняем то имеем. Не охраняем не имеем.
Заметьте ни копейки у государства на развитие стартапа не получили
Не может быть?
Ложь.
Разве могут не чиновники воровать?
Конечно нет.
Ведь воруют у нас только чиновники, а все остальные - честные люди, которые платят налоги, чтобы чиновники могли воровать.