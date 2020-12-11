Стало известно, когда в Алтайском крае возобновят плановую медицинскую помощь

С 14 декабря на территории Алтайского края возобновят оказание плановой медицинской помощи. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Приказ о возобновлении плановой медицинской помощи подписал глава регионального Минздрава Дмитрий Попов.

Он отметил, что на сегодняшний день для исключения пневмоний в Алтайском крае проводится 770 исследований (томографий, рентгенографий и флороографий) в сутки. Доля выявленных пневмоний в общем количестве этих исследований снижается, и сегодня составляет 21%.

Также в регионе приступили к выдаче бесплатных лекарств для лечения коронавируса. По словам Попова. на выделенные 87 миллионов заключены контракты на поставку препаратов.

"Вакцинация идет, организация работы с заболевшими, выдача лекарств — все у нас в движении. Вопросов, которые мы бы не дотягивали или проваливали, нет", — подытожил Виктор Томенко.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что плановую помощь начнут оказывать с 9 декабря, однако представители Минздрава это заявление опровергли.