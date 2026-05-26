НОВОСТИОбщество

100 тысяч тонн ежегодно. Под Бийском построят крупный мусороперерабатывающий комплекс

Предприятие рассчитано на 25 лет работы

26 мая 2026, 08:15, ИА Амител

Макулатура на барнаульском предприятии / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Макулатура на барнаульском предприятии / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Крупный мусороперерабатывающий комплекс, который будет обслуживать два города и семь районов края, планируют построить под Бийском. Участок для мегапроекта — 25 га. Он расположен недалеко от села Новая Чемровка Зонального района. Ожидается, что на предприятии смогут работать свыше 80 человек. Сейчас мегапроект проходит общественные обсуждения.

Переработать и захоронить

Заказчиком объекта выступает ООО "АлтайЭкопарк". Учредителями компании являются Фонд развития Алтайского края и ПАО "Российский экологический оператор", созданное по указу президента РФ.

Предприятие, получившее название "Бийский", будет состоять из комплекса по обработке твердых коммунальных отходов (ТКО), мощность которого 100 тысяч тонн в год; комплекса по утилизации отходов мощностью не менее 35 тысяч тонн в год; а также участка захоронения "хвостов" (то есть остатков отходов после сортировки, которые уже нельзя переработать) мощностью 60 тысяч тонн в год.

На мусороперерабатывающий завод будут "стекаться" отходы от жилых домов, общественных зданий и сооружений, предприятий торговли, общественного питания. Кстати, мусор на предприятие будут привозить не только из Бийска и Бийского района, но Белокурихи, Алтайского, Быстроистокского, Ельцовского, Зонального, Красногорского, Петропавловского, Смоленского, Советского, Солонешенского, Солтонского и Целинного районов.

Проект КПО "Бийский" / Фото: СК "Гидрокор"

На четверть века

В документации указано, что сортировочный комплекс будет полуавтоматическим и позволит извлекать из отходов не менее 15% вторичных материальных ресурсов для повторного использования. 36% сырья планируют перерабатывать в техногрунт, от 43 до 50% отходов подлежат захоронению.

Справка
Техногрунт, получаемый методом компостирования, в дальнейшем может быть использован для планировки земельных участков, благоустройства территорий, дорожного строительства и в качестве изолирующих слоев на полигонах.

Проект КПО "Бийский" / Фото: СК "Гидрокор"

На территории комплекса запроектированы административно-бытовой корпус, здание сортировки с бытовой пристройкой, ремонтный бокс, контрольно-пропускной пункт, весовая с диспетчерской, трансформаторная подстанция, очистные сооружения, склад реагентов и котельная. Все здания выполнены в едином архитектурном стиле с использованием металлических конструкций и сэндвич-панелей.

Строительство административно-хозяйственной и производственной зоны предусмотрено в один этап. Зона захоронения будет возводиться поэтапно, с последующей рекультивацией карт. Срок эксплуатации комплекса по обработке ТКО и полигона составит 25 лет.

На предприятии смогут трудиться 81 человек, из них 68 — рабочие завода. Инженерно-технический персонал, младший обслуживающий персонал и охрана — 11 человек. Работы планируют организовать в две смены, пять дней в неделю.

Общественные обсуждения проекта продлятся до 13 июня 2026 года.

Справка

Всего на территории Алтайского края планируют построить пять крупных мусороперерабатывающих комплексов: "Алейский", "Бийский" и "Павловский", "Заринский", "Славгородский". Участки для них уже подобраны.

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Барнаул Бийск строительство мусорный вопрос мусор
       

Комментарии 16

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Гость

08:25:49 26-05-2026

"А вот Зонального района (где и постоят комплекс) в списке нет."------------ Сапожник без сапог.

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Сергей😎

08:42:27 26-05-2026

Гость (08:25:49 26-05-2026) "А вот Зонального района (где и постоят комплекс) в списке н... Какая разница есть или нет, всë равно ничего не построят!!! 🤪

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кхм.

08:43:37 26-05-2026

Гость (08:25:49 26-05-2026) "А вот Зонального района (где и постоят комплекс) в списке н... Зональный постоит..
в сторонке.

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Musik

09:38:35 26-05-2026

кхм. (08:43:37 26-05-2026) Зональный постоит..в сторонке. ... вот прямо сходу бизнес-идея перепродавать мусор от дальних.
копеечка малая за просто так это всегда приятно.

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Гость

08:31:55 26-05-2026

Ну хорошо, что стремится стали

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Гость

08:45:24 26-05-2026

В Новой Чемровке раньше был Совхоз - миллионер, а теперь будет мусорный полигон. Вот и все достижения правящей партии за последние 40 лет.

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Гость

09:10:47 26-05-2026

Гость (08:45:24 26-05-2026) В Новой Чемровке раньше был Совхоз - миллионер, а теперь буд... Что за чертовщина? Открываешь страницу, а там гремит Единая Россия, голосом Левитана? Зачем???

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Musik

09:31:19 26-05-2026

Гость (08:45:24 26-05-2026) В Новой Чемровке раньше был Совхоз - миллионер, а теперь буд... на мусоре можно неплохо подняться - вы непонимаете 8-)

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Гость

10:30:51 26-05-2026

Musik (09:31:19 26-05-2026) на мусоре можно неплохо подняться - вы непонимаете 8-)...
Подымается десяток, впахивать там будет сотня , а дышать и жить там 1000м. Думаешь мусор не горит.

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dok_СФ

11:33:19 26-05-2026

Гость (08:45:24 26-05-2026) В Новой Чемровке раньше был Совхоз - миллионер, а теперь буд... Название только отчего - "Бийский", потому что село Новая Чемровка! Главное, что уже в планах! Переработка 50% - конечно кое-что, видимо для 99% надобно население переучивать..

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Гость

11:26:08 26-05-2026

@"Алейский", "Бийский" и "Павловский", "Заринский", "Славгородский". Участки для них уже подобраны. @ - а чё где в Павловске разместят? Там смыта помню была по этому поводу. Подавили протестунов?

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dok_СФ

14:54:54 26-05-2026

Гость (11:26:08 26-05-2026) @"Алейский", "Бийский" и "Павловский", "Заринский", "Славгор... протестуны отстояли свою позицию - стройки не будет! Мусор продолжаем валить в отведённое место .. Нет веры в качественный мусороперерабатывающий завод или не старались убедить в этом.. Сортировать мало кто хочет - это предлог, зависит от заинтересованности вышестоящих (будет норм. оплата, будут и работники).

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Гость

13:27:28 26-05-2026

Сортировать мусор мало кто хочет. Предпочитают заметать мусор за угол. Потомки будут "добрым" словом вспоминать когда будут всё разгребать. Если эти потомки вообще будут

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Александр

20:10:58 26-05-2026

Вони будет много! Это точно!

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Гость

20:36:00 26-05-2026

А зачем строить завод уже технически устаревшим? Обрабатывать только 50% мусора, а остальное опять в землю?
Может для начала изучить примеры развитых стран?

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Ирина

15:02:12 27-05-2026

Почему в алтайском крае живут такие - в советском союзе наличными, что им советы не нравятся, сейчас опять власть не нравится, стали за коммунистов голосовать! Я жила в Семипалатинске и всегда, когда алтайцы приезжали к нам, сразу было видно от куда они - не спутать с новосибирцами, омичами, томичами! Вечно ноющие - может это гены вечных каторжан, которых в эти места ссылали со времен царя гороха!
Не строят- не довольны, строят- опять не довольны!

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