100 тысяч тонн ежегодно. Под Бийском построят крупный мусороперерабатывающий комплекс

Предприятие рассчитано на 25 лет работы

26 мая 2026, 08:15, ИА Амител

Макулатура на барнаульском предприятии / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Крупный мусороперерабатывающий комплекс, который будет обслуживать два города и семь районов края, планируют построить под Бийском. Участок для мегапроекта — 25 га. Он расположен недалеко от села Новая Чемровка Зонального района. Ожидается, что на предприятии смогут работать свыше 80 человек. Сейчас мегапроект проходит общественные обсуждения.

Переработать и захоронить

Заказчиком объекта выступает ООО "АлтайЭкопарк". Учредителями компании являются Фонд развития Алтайского края и ПАО "Российский экологический оператор", созданное по указу президента РФ.

Предприятие, получившее название "Бийский", будет состоять из комплекса по обработке твердых коммунальных отходов (ТКО), мощность которого 100 тысяч тонн в год; комплекса по утилизации отходов мощностью не менее 35 тысяч тонн в год; а также участка захоронения "хвостов" (то есть остатков отходов после сортировки, которые уже нельзя переработать) мощностью 60 тысяч тонн в год.

На мусороперерабатывающий завод будут "стекаться" отходы от жилых домов, общественных зданий и сооружений, предприятий торговли, общественного питания. Кстати, мусор на предприятие будут привозить не только из Бийска и Бийского района, но Белокурихи, Алтайского, Быстроистокского, Ельцовского, Зонального, Красногорского, Петропавловского, Смоленского, Советского, Солонешенского, Солтонского и Целинного районов.

Проект КПО "Бийский" / Фото: СК "Гидрокор"

На четверть века

В документации указано, что сортировочный комплекс будет полуавтоматическим и позволит извлекать из отходов не менее 15% вторичных материальных ресурсов для повторного использования. 36% сырья планируют перерабатывать в техногрунт, от 43 до 50% отходов подлежат захоронению.

Справка

Техногрунт, получаемый методом компостирования, в дальнейшем может быть использован для планировки земельных участков, благоустройства территорий, дорожного строительства и в качестве изолирующих слоев на полигонах.

Проект КПО "Бийский" / Фото: СК "Гидрокор"

На территории комплекса запроектированы административно-бытовой корпус, здание сортировки с бытовой пристройкой, ремонтный бокс, контрольно-пропускной пункт, весовая с диспетчерской, трансформаторная подстанция, очистные сооружения, склад реагентов и котельная. Все здания выполнены в едином архитектурном стиле с использованием металлических конструкций и сэндвич-панелей.

Строительство административно-хозяйственной и производственной зоны предусмотрено в один этап. Зона захоронения будет возводиться поэтапно, с последующей рекультивацией карт. Срок эксплуатации комплекса по обработке ТКО и полигона составит 25 лет.

На предприятии смогут трудиться 81 человек, из них 68 — рабочие завода. Инженерно-технический персонал, младший обслуживающий персонал и охрана — 11 человек. Работы планируют организовать в две смены, пять дней в неделю.

Общественные обсуждения проекта продлятся до 13 июня 2026 года.

Справка

Всего на территории Алтайского края планируют построить пять крупных мусороперерабатывающих комплексов: "Алейский", "Бийский" и "Павловский", "Заринский", "Славгородский". Участки для них уже подобраны.